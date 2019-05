Elsa Andrés: Un ejemplo de solidez jurídica

Nos ha dejado una gran mujer, Elsa Andrés. El infortunio ha querido que esta brillante servidora pública tan joven nos abandonase en la mejor etapa de su crecimiento personal e intelectual. Acabamos de perder a una feminista radical defensora de la igualdad.

Conocí a Elsa Andrés allá por el año 2004. Ella era una de las mejores abogadas del Estado en València, adscrita a la Delegación del Gobierno, donde llevaba los programas contra la violencia de género, y a su vez era la letrada asesora y secretaria del consejo de administración de la sociedad estatal Aguas del Júcar. Eran tiempos convulsos, puesto que el nuevo gobierno socialista había decidido replantear toda la política hidráulica heredada, con la derogación de trasvases o el cambio en la toma de los que se estaban ejecutando. Ante estos cambios, los beneficiarios singulares de las propuestas anteriores no se quedaron quietos, y empezaron toda una guerra mediática y jurídica.

Era extraño el día en que no llegaban escritos, alegaciones o recursos, donde se nos amenazaba de los males que acaecerían si no deshacíamos lo andado, y volvíamos al camino anterior. Pero ahí estaba Elsa, para organizar las decisiones que adoptar y para defender la conformidad a derecho de las mismas. No tenia miedo a nada ni a nadie. Ante cualquier problema, solo demandaba un tiempo para su estudio; primero pergeñaba la solución, luego la hilvanaba y a los pocos días aparecía con el resultado rematado y sistematizado.

El rigor jurídico que caracterizó a Elsa queda patente en sus informes. Ninguna pieza por irrelevante que pudiera parecer se le escapaba, no dejaba fleco al albur. Su gran arma siempre consistió en la elaboración y maduración de un discurso planificado sobre una estrategia inteligente. La prueba del rigor de su trabajo, quince años después, no hay más que contemplarla, en la permanencia de las nuevas infraestructuras hidráulicas ejecutadas en aquellas fechas. Ni siquiera el PP se atrevió a desmantelarlas entre 2011 y 2018.

A partir de 2008, Elsa y yo tomamos caminos diferentes. Ella emprendió nuevas iniciativas empresariales, donde me consta se consolidó como la gran gestora que era. A pesar de todo, la relación de complicidad se mantuvo hasta hoy. Triste capricho del destino, que el azar al cual nunca Elsa encomendó su vida profesional, le jugara tan mala pasada en su vida personal. Descansa en paz, amiga.