"Sense planeta no hi ha futur", grita la juventud miguel ángel montesinos

Fridays for future sale en valència y toda españa como todos los viernes, y ayer no fue una excepción. Varios centenares de estudiantes valencianos secundaron la huelga global por el clima para reivindicar la declaración de «emergencia climática» por parte de gobiernos de todo el mundo. «Sense planeta no hi ha futur», rezaba ayer la principal pancarta que exhibían los estudiantes. Las reivindicaciones, que comenzaron su actividad por la movilización de Greta Thunberg el pasado agosto, hacían alusión ayer a la joven sueca al corear «Todos con Greta, por el planeta», «planeta escucha, esta es tu lucha». Volverán a las calles el 20 de septiembre.