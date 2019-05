Artesanos, una escuela a la vanguardia

«Dicen que el periodismo es el oficio más bonito del mundo, pero no debe haber una profesión más importante que la de maestra o maestro, y, por tanto, 150 años enseñando a nuestros niños y niñas se merecen un reconocimiento». Con estas palabras ha entregado la directora de Levante-EMV, Lydia del Canto, el premio Portada del mes de marzo de 2019 a las Escuelas de Artesanos de València .

Siglo y medio de dedicación desinteresada a la educación universal por parte de una iniciativa pionera de enseñanza libre, laica, apolítica y gratuita de la clase obrera como es Escuelas de Artesanos ha sido para el periódico más leído en la Comunitat Valenciana la mejor noticia entre las varias miles que publica a lo largo de todo un mes.

Desde hace 30 años la cabecera valenciana de referencia del Grupo Editorial Prensa Ibérica (EPI) reconoce mes a mes a las personas y entidades que son noticia de primera plana por su aportación al progreso de la Comunitat Valenciana, y no hay mayor avance social en el mundo que la educación.

El director general de Relaciones Institucionales de Levante-EMV y otros medios de Prensa Valenciana SA, Julio Monreal, destacó que tanto las Escuelas de Artesanos, como este periódico, que cumplirá 150 años en 2022, son hijos de «la efervescencia que vivió la sociedad valenciana» con motivo de la revolución liberal La Gloriosa de 1868 y el posterior Sexenio Democrático que trajo primero la monarquía parlamentaria y, luego, la I República.

El premio, una portada de este diario dedicada al 150 aniversario de las Escuelas de Artesanos, lo recogió el presidente de la fundación que rige esta institución educativa, el profesor Javier Orozco, quien a su vez es director del área de Acción Internacional de la Universitat Politècnica de València (UPV), donde da clases en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (ETSI).

«Estamos muy orgullosos del premio Portada de Levante-EMV a las Escuelas de Artesanos, porque es un reconocimiento a la misión con que nació este centro educativo hace 150 años y que hemos sabido mantener hasta la actualidad, adaptándola a los nuevos tiempos y prestando, por tanto, una contribución muy importante a la ciudad de València», destaca Orozco.

No es para menos, pues desde que en la noche del 13 al 14 de marzo de 1869 abrieron por primera vez sus aulas para instruir a la clase obrera de forma gratuita, las Escuelas de Artesanos han formado a más de 300.000 alumnos. El centro nació con la misión de dar instrucción laica y gratuita a la clase obrera en una España donde reinaba el analfabetismo.

«Moralizar instruyendo»

Sacar del oscurantismo y la ignorancia a aquellos que menos tienen, teniendo como lema «moralizar instruyendo», es el faro que ha guiado durante este siglo y medio a este centro escolar concertado que este curso atiende a más de un millar de niños y jóvenes en sus aulas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP.

Los máximos responsables de la Conselleria de Educación, el conseller Vicent Marzà y el secretario autonómico, Miguel Soler, no quisieron perderse el homenaje de Levante-EMV a las Escuelas de Artesanos.

«Este es un premio más que merecido a 150 años de una institución educativa laica con vocación de formar a aquellos que más lo necesitan: concretamente instruir a la clase obrera para elevar sus niveles de educación y bienestar. Más educativo y transformador que esto poco puede haber», dijo Marzà.

El conseller aplaudió a Levante-EMV «por poner en valor el trabajo de las Escuelas de Artesanos» con este premio, así como por el interés de este diario en dar a conocer «las experiencias preciosas que hacen los centros educativos». En este sentido, recalcó que AULA, el suplemento específico de educación de 12 páginas en valenciano que este rotativo publica todos los miércoles del curso, «ayuda mucho a la visión en positivo de la educación».

También participaron en el desayuno-coloquio de la entrega del premio, Alberto Villanueva y Mariano Vivancos, presidente y director gerente de la gran patronal de la enseñanza privada y concertada valenciana, la Federación de Centros de Enseñanza de València(Feceval), ya que las Escuelas de Artesanos son uno de los cerca de 200 centros asociados a Feceval.

«Agradecemos a Levante-EMV que ponga la educación en primer plano y estamos orgullosos de que las Escuelas de Artesanos pertenezcan a Feceval, no solo por el trabajo que desarrollan desde hace tanto tiempo en ayuda de la sociedad valenciana y a los que menos poder adquisitivo tienen, sino también porque compartimos su lema fundacional», afirmó Villanueva.

Agradecimiento al profesorado

El director de las Escuelas de Artesanos, José Luis Navarro, valoró «la implicación y el trabajo» de la plantilla de más de 100 personas, entre docentes y personal administrativo y de servicios, de este centro educativo del barrio de Russafa que abre todos los días lectivos en doble turno desde las 8.50 hasta las 20.50 horas. Por la mañana imparte Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP Básica, y por la tarde 9 ciclos de FP de grado medio y superior.

En la misma línea, Orozco incide que Artesanos «es lo que es gracias a sus profesores». Para el presidente de la fundación, las dos apuestas de futuro del centro pasan por « seguir manteniendo la buena formación que presta y por la apertura a Europa». Por ello esta institución pionera en el despliegue de la FP en España se ha volcado en los programas europeos, como las becas que permiten hacer la Formación en Centros de Trabajo (FCT) en empresas de otros países. «Con ello mantenemos actualizado nuestro objetivo fundacional, pues hacemos posible que salgan a formarse en Europa y mejoren su empleabilidad alumnos de FP que no pueden permitírselo por problemas económicos», concluye Navarro.

«Las Escuelas de Artesanos me han cambiado la vida»

Damaris Nayelie y Yaritza Itzamari León. Apunten los nombres de estas dos jóvenes que acaban de recibir el premio a los mejores expedientes académicos de las Escuelas de Artesanos en Bachillerato y en el grado medio de FP en este curso del 150 aniversario. Quizás en el futuro rotulen alguna calle, pues medio callejero de la València se ha criado en Artesanos. En sus aulas se han formado, entre otros, el periodista Félix Azzati, los pintores José Segrelles, Cecilio Plá, Enrique García Carrilero, Amadeo Roca, Joaquín Agrasot, el escultor Silvestre de Edeta e incluso el único valenciano que ha sido Jefe de Gobierno de España, Ricardo Samper, quien presidió en 1934 el Consejo de Ministros de la II República. Pero por encima de todo, este centro es conocido porque en sus aulas aprendió a dibujar Sorolla, quien en 1876 con tan sólo 13 años ingresó en sus clases nocturnas. Un legado que late hoy en su prestigioso Bachillerato Artístico y en una potente oferta de cursos de dibujo, pintura y grabado.



«Llevo toda mi vida aquí, donde entré con tres años en Infantil y este curso acabo Bachillerato», relata Damaris. «Es un orgullo formar parte de Artesanos, pues aquí me lo he pasado genial y he conocido a gente estupenda, tanto profesores como alumnos, y eso ha cambiado toda mi vida». Yaritza, que tras culminar el grado medio de FP Administrativo y hacer la Formación en Centros de Trabajo en el Reino Unido, ha iniciado el grado superior de Marketing y gestión de ventas, agradece el apoyo de su tutora y del resto de docentes. «Me encanta la formación que dan las Escuelas de Artesanos», dice.