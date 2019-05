Javier Quesada: "Ojalá Amancio Ortega nos financiara un premio"

El presidente ejecutivo de la Fundación Premios Rei Jaume I, Javier Quesada, ha hecho este martes una defensa de la filantropía y en ese sentido ha apuntado que ve "muy mal que en España no se haga más". "Ojalá Amancio Ortega nos financiara un premio", ha comentado.

Quesada, en la rueda de prensa para presentar la reunión de jurados Premios Rei Jaume I, se ha referido así a la polémica suscitada por la donación de la Fundación Amancio Ortega a la sanidad pública española y ha apuntado que "ojalá" España tuviera más filántropos.

En ese sentido, ha aprovechado la pregunta para mostrar su deseo de que el empresario también financiara una nueva categoría a las seis modalidades que ahora existen en los Premios Rei Jaume I y ha desvelado que ya se han dirigido al empresario textil para solicitárselo.

Quesada ha confirmado que no ampliarán el número de categorías de las seis actuales -Investigación Básica, Economía, Investigación Médica, Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Emprendedor- hasta que se asegure que la nueva modalidad va dotada de una financiación garantizada. Al respecto, ha recordado que la Fundación tuvo que renunciar al galardón al Compromiso Social al quedarse sin financiación.

En cualquier caso, ha apuntado que la financiación de un premio no podría llevar ningún condicionamiento porque se trataría de un acto de filantropía o de mecenazgo, no de patrocinio. Quesada ha recalcado que, de hecho, los Jaume I no existirían sin la filantropía.

Por ello, ha considerado "excesivas" las críticas a Ortega cuando la donación a la sanidad pública se realizó sin "ninguna condición". Así, ha apuntado que en EE UU el patrocinio supone el 2% del PIB, con lo que se obtiene 25 veces lo que en España se invierte en I+D.

No obstante, ha advertido de la filantropía que promociona a instituciones con una ideología "muy marcada" por la acumulación de poder que puede suponer.