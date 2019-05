Una trabajadora de Tauroni declara que llevaba "paquetes" a la secretaria de Blasco

La administrativa de la Fundación Hemisferio (creada por el empresario Augusto César Tauroni para el desvío de las ayuds a la cooperación), Maribel Castillo, admitió ayer ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia de València que conocía a la secretaria personal de Rafael Blasco «porque yo le llevaba paquetes y ella me traía a mi», aseguró durante el interrogatorio del fiscal anticorrupción. Castillo ha alcanzado una conformidad con el Ministerio Público que le permitiría «acceder a la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, por no superar los dos años de cárcel», según informó el viernes la Fiscalía General del Estado. A pesar de este acuerdo, Castillo quiso testificar ayer en la primera jornada del juicio destinado a las declaraciones de los acusados y accedió a responder a todas las acusaciones y las defensas.

Durante la instrucción de la causa, Castillo también admitió que el correo en el que se menciona que hay que repartir 12.000 euros y dar «5.000 euros para el conejo y 3.200 euros para la Reina de África y el conejo» se refería a Rafael Blasco y a Christinne-Bernadette Nnomo Ayissi, directora de la organización Asa de África. El dinero restante sería para Augusto César Tauroni.

En su declaración de ayer, que se prolongó hasta pasadas las 16 horas y que finalizará hoy, Castillo afinó más esta declaración y confirmó que las entregas de «paquetes», en los que «no sé lo que había dentro», se producían con una periodicidad irregular. «Unas diez u once veces» entre enero de 2009 y diciembre de 2011, el tiempo en el que trabajó en la Fundación Hemisferio. «Augusto [Tauroni] me decía: ve, que te van a dar un paquete». A veces las entregas de estos paquetes eran «en una escalera de la conselleria» y otras «frente a la Casa de los Caramelos» que estaba ubicada junto a las Corts. De lo que se deduce, y así lo confirmó la administrativa de la Fundación Hemisferio, que las entregas de «paquetes» se producían durante la etapa de conseller (ocupó la cartera de Solidaridad desde el 29 de junio de 2007 hasta el 21 de junio de 2011) pero también después, cuando fue apartado del Consell pero nombrado Síndic del grupo popular por Francisco Camps, en 2011.

Antes de Castillo abrió la ronda de declaraciones Maria Dolores Escandell, la ex jefa de servicio de gestión de los programas de Cooperación de la Conselleria de Solidaridad, a la que se acusa de «cooperadora necesaria» de un presunto delito de malversación de caudales públicos en grado de tentativa y prevaricación administrativa en relación con la adjudicación del hospital de Haití que nunca llegó a construirse. Escandell, que no ha alcanzado ningún pacto con la Fiscalía, negó haber tenido conocimiento de ninguna irregularidad o que Tauroni estuviera detrás de la Fundación Hemisferio. «En ningún momento pensé que se adjudicara para que alguien detrás se llevara un porcentaje de dinero», explicó al fiscal. También limitó al mínimo su participación. «Este expediente era de dos jefes de servicio, que no hicieron nada, y no están aquí sentados como estoy yo», se defendió.