Waterloo II

Este fin de semana he estado en Madrid. Una parte de mi visita ha sido cultural, acercándome al Museo Arqueológico Nacional, en lo que tiene visos de convertirse en una tradición. "Homo Climaticus", de Campillo Alvárez fue el resultado más palpable (además del inevitable imán) de mi tiempo museístico. Pero el verdadero motivo de mi viaje fue pasar unos buenos ratos con dos de mis mejores y más estimados amigos y miembros de mi familia climática, Fidel y Paco. La tarde-noche del viernes se amenizó con una conversación climática que Mario y Miguel Ángel soportaron estoicamente. Me viene a la mente tras releer el estudio de Neumann sobre la batalla de Waterloo, que les presenté la semana pasada. Estudiar la evolución climática supone un importante esfuerzo especialmente si nos retrotraemos a períodos anteriores a los registros. Waterloo tuvo lugar en 1815 y ya había estaciones meteorológicas, pero tampoco demasiadas. De hecho, no existían en toda Bélgica y reconstruir las condiciones meteorológicas de la batalla obliga a echar mano de descripciones variadas, apoyadas con datos de París; Haarlem y Zwanburg, en Holanda; y Greenwich y Camden, en Londres. Y no esperen registros sistemáticos. Solo dos valores de presión al día, el inferior y el superior, un solo dato térmico a mediodía en París y tres en Holanda (8, 13 y 22 horas) y un estado del tiempo por la mañana, tarde y noche, sin especificar la hora. Es casi un milagro conseguir una idea adecuada de las condiciones durante la batalla. Incluso la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia consigue reconstruir un mapa sinóptico, con una baja centrada al sur de Inglaterra, asociada a dos frentes, que dejaron los campos empapados y retrasaron, decisivamente, el inicio de la lucha.