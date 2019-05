Que tu clínica no te dé gato por liebre

Que tu clínica no te dé gato por liebre

Implantes dentales a muy bajo precio además con la técnica más novedosa, más rápida o más indolora€ Clínicas oftalmológicas que prometen olvidarse de las gafas en un día. Clínicas de tratamientos de belleza que prometen adelgazar rápido sin casi tratamiento ni efectos secundarios€. Las promesas en la venta de productos y servicios sanitarias son varias y no siempre todo lo leales que debieran ser.

Para que publicidades como éstas no deriven otra vez en sonados casos de macroestafas como los últimos de Vitaldent o iDental (con miles de afectados en la C. Valenciana), la Conselleria de Sanidad ha presentado el primer borrador del que será su nuevo decreto de regulación de la publicidad sanitaria y que busca supervisar y contener, precisamente, esos mensajes poco claros, poco rigurosos o directamente engañosos que pueden crearnos un problema en nuestro salud y en nuestros bolsillos.

Según la redacción original del decreto (que acaba de salir a exposición pública y aún deberá modificarse antes de su aprobación) solo aquellos establecimientos que estén registrados como centros sanitarios en la Conselleria de Sanidad podrán publicitar sus productos y servicios y además esos mensajes pasarán un filtro previo y también deberán quedarán registrados. El objetivo es que la publicidad de los productos sanitarios no lleve a engaño sobre sus resultados y no genere "expectativas en términos de salud que no se puedan satisfacer".

"Hacía falta. Es una herramienta ágil gracias a la que ahora podremos actuar", apunta la directora general de Alta Inspección Sanitaria, Victoria Garrido. Mirándose en normas ya en vigor en otras comunidades (como las del País Vasco, Murcia o Aragón), la valenciana introduce la necesidad de ese registro pero también crea una comisión de la publicidad sanitaria que unificará criterios y en la que se contará tanto con los colegios profesionales como las asociaciones de consumidores y usuarios que también vienen haciendo su papel para desenmascarar la publicidad engañosa en un área tan delicada como la salud.

"La idea es que fuera lo suficientemente sencilla y ágil para que se cumpliera y poder así dar una garantía en este caso al consumidor", añade Garrido. A partir de su puesta en marcha, cualquier publicidad que se haga por parte de un centro no registrado en la administración como punto sanitario o que no haya pasado el filtro podrá ser retirada, trabajo para el que desde la Conselleria de Sanidad esperan contar con la ayuda de la ciudadanía.

"Actualmente ya recibimos avisos de eventos de pseudoterapias que se hacen y que sería imposible que nos enteráramos sin esta colaboración. Aquí esperamos que funcione igual y también los colegios profesionales están ayudando en esta detección".

Sanidad se comprometió a desarrollar de esta norma autonómica -que bebe del decreto estatal 1907/1996 sobre publicidad de productos sanitarios- tras el escándalo de las clínicas iDental que han dejado una nómina de 120.000 afectados solo en las cinco clínicas que la red tenía abiertas en la C. Valenciana. Muchos de los afectados suscribieron créditos que ahora todavía les reclaman cuando no terminaron sus tratamientos de implantalogía.