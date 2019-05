La Fe ensaya una nueva estrategia contra la enfermedad de Huntington

Rafael Vázquez, del Grupo de Investigación en Biomedicina Molecular, Celular y Genómica del Instituto de Investigacion Sanitaria La Fe (IIS La Fe), ha recibido una ayuda de la Fundación Ramón Areces en la última convocatoria de Ayudas a la Investigación en Ciencias de la Vida y de la Materia.

Gracias a la subvención de 123.500 euros, se pondrá en marcha el proyecto "Estrategia terapéutica contra la enfermedad de Huntington mediante la activación sinérgica de AMPK", que tiene como objetivo desarrollar nuevas estrategias terapéuticas contra la enfermedad de Huntington (EH).

Para ello se emplearán nuevos activadores de AMPK, una enzima reguladora maestra del nivel energético celular, identificados por los equipos de Ana Castro, del Instituto de Química Médica de Madrid (IQM-CSIC) y miembro del equipo investigador de este proyecto y del doctor Pascual Sanz, del Instituto de Biomedicina de Valencia-CSIC (IBV-CSIC).

La investigación de Vázquez en el Grupo de Investigación en Biomedicina Molecular, Celular y Genómica del IIS La Fe ha demostrado en el laboratorio que algunas de estas moléculas son capaces de activar de forma sinérgica a AMPK cuando se suministran junto con metformina.

La metformina es un fármaco antidiabético de administración oral que, en una reciente investigación del grupo de doctor Vázquez, ha probado su utilidad en la recuperación de la capacidad motora y en la reducción de las alteraciones psiquiátricas en ratones con Huntington

La activación sinérgica de esta enzima, en gusanos nematodos Caenorhabditis elegans (C.elegans) estresados por poliglutaminas, de forma parecida a como ocurre en pacientes de la EH, reduce la agregación de estas ploliglutaminas (poliQs), pero además reduce la toxicidad neuronal, haciendo que se comporten como los gusanos control.

Recientemente, el grupo de Biomedicina Molecular, Celular y Genómica, en el que trabaja el doctor Vázquez, en colaboración con el grupo de Pascual Sanz del Instituto de Biomedicina de València (CSIC) y María Adelaida Garcia Gimeno del Departamento de Biotecnología de la Universitat Politècnica de València (UPV), demostró que la metformina suministrada de forma oral es capaz de reducir síntomas de la neurodegeneración producidas por poliQs o por la huntingtina mutante, tanto en gusanos C. elegans como en ratones modelo de la EH (Sanchis et al., 2019 Experimental and Molecular Medicine).

Con este proyecto financiado por la Fundación Ramón Areces, se probarán nuevos prototipos químicos cuyos resultados preliminares han demostrado que son capaces de activar AMPK de una forma unas 100 veces más potente que la metformina. Además, cuando se suministran ambas juntas se reduce en al menos 10 veces la dosis de ambas sustancias necesarias para producir la neurodegeneración.

Datos sobre la enfermedad de Huntington

En España hay alrededor de 4.000 pacientes de Huntington y más de 15.000 personas afrontan el riesgo de haber heredado el gen de la EH porque tienen o tuvieron un familiar directo afectado.

La enfermedad de Huntington aparece alrededor de los 40 años de media por lo que hasta hace unos pocos años, la persona portadora ya tenía descendencia cuando aparecían los primeros síntomas.

Si a esto se añade que el patrón de herencia de la enfermedad es autosómico dominante, esto es, que la probabilidad de transmitir la enfermedad a su descendencia es de un 50% en cada gestación, es razonable pensar que un efecto fundador pudiese dar lugar a una expansión relativamente alta de la enfermedad.

Con la aparición del diagnóstico molecular de la enfermedad (el gen de la huntingtina se descubrió en 1993) y las técnicas de diagnóstico prenatal y diagnóstico genético preimplantacional, han permitido que las personas a riesgo de padecer la enfermedad puedan someterse voluntariamente a una prueba para saber si son portadores presintomáticos y tomar las decisiones reproductivas adecuadas para evitar transmitir la enfermedad a su descendencia.

En la Comunitat Valenciana puede haber entre 500 y 550 pacientes. Algunos estudios indican que la prevalencia en algunas comarcas de la Comunitat Valenciana (La Safor y la Marina Alta) podría ser superior a otras regiones. Esto podría deberse a un efecto fundador debido a la presencia de la mutación en alguno o algunos pobladores procedentes de las Islas Baleares, donde la prevalencia de la enfermedad también parece ser superior a la media en España, que pudieron colonizar esas comarcas valencianas.

El Grupo de Investigación en Biomedicina Molecular, Celular y Genómica del IIS La Fe trabaja estrechamente con la Asociación Valenciana de la Enfermedad de Huntington (AVAEH) - perteneciente a la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

La colaboración entre personas investigadoras, pacientes y familiares es crucial para todas las partes implicadas para promover el conocimiento y la sensibilización de la sociedad la realidad de la enfermedad y sobre los problemas que sufren los afectados y sus familias y para apoyar y fomentar la investigación que se lleva a cabo en busca de tratamientos efectivos.