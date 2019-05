El TSJCV destina a Castelló al exsenador Altava y frena su ascenso al alto tribunal

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidió ayer por unanimidad que el exsenador del Partido Popular y magistrado Manuel Altava quede adscrito al juzgado de vigilancia penitenciaria de Castelló (de donde procede) para su reingreso a la carrera judicial tras su paso por la política, según confirman fuentes del TSJCV. Los máximos responsables judiciales valencianos rechazan así la opción que se barajaba de adscribir a Altava a la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV, como publicó Levante-EMV.

Una posibilidad que provocó una situación inédita en la historia judicial valenciana: dieciséis de los veinte y tres magistrados que componen la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV presentaron un escrito dirigido a la sala de gobierno para oponerse a la adscripción de Altava que, aseguraban, no tenía ninguna experiencia en la jurisdicción administrativa. «En ningún caso puede ser adscrito dicho magistrado [a la sala de lo contencioso-administrativo] carente de la más mínima experiencia en este orden jurisdiccional y a esta sala en la que no existe ninguna vacante y que, de existir, debería ser cubierta por el procedimiento regulado en la ley orgánica del poder judicial (LOPJ)», aseguraban los dieciséis magistrados firmantes del escrito, al que tuvo acceso Levante-EMV.

Las asociaciones judiciales Jueces para la Democracia (JpD) y la Asociación Francisco de Vitoria también habían mostrado su más rotunda oposición al nombramiento de Altava como magistrado adscrito a la sala de lo contencioso-administrativo, en lugar de que volviera a la jurisdicción penal en Castelló, donde realizó sus últimos servicios en la judicatura.

Por su magistrado, el magistrado Manuel Altava negó ayer que aspirara a retomar su actividad en el alto tribunal valenciano y expresó su «felicidad» por volver a la oficina judicial de Vigilancia Penitenciaria: «Estoy muy contento de volver a trabajar en Castelló, mi querida tierra». E insistió en que en ningún momento ha solicitado su reingreso en la judicatura con destino en el TSJCV y asegura que, «en todo momento he perseguido que mi reingreso en la la magistratura se hiciera de acuerdo a la ley vigente». «Por tanto, me he visto en una polémica que yo no he motivado en ningún momento», remarca el exsenador del PP.

Altava es magistrado, doctor en Derecho y fue elegido senador del PP por la provincia de Castelló en las elecciones generales de 2008. Hasta marzo de ese año su último destino judicial fue el de titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 4 de Castelló. Altava fue reelegido como representante del PP en la Cámara Alta en las sucesivas convocatorias electorales, excepto en esta última cita que no optó a la reelección. En noviembre de 2018 fue propuesto por el PP como vocal del Consejo General del Poder Judicial en virtud del pacto, frustrado a los pocos días, alcanzado con el PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces.