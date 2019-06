Palomo Spain asiste a la séptima edición de la pasarela de moda de Barreira A+D

El Monasterio de San Miguel de los Reyes refleja una luz que le debe mucho a la huerta y al cielo color azul cegador del cielo valenciano: a las cuatro de la tarde también brilla la energía en los ojos de los estudiantes de moda del Centro Oficial de Estudios Superiores Barreira A+D, que entran y salen de la iglesia desacralizada que sirve de backstage a esta séptima edición de la pasarela del centro para dar los últimos retoques a sus diseños; modelos, estilistas y docentes trabajan también codo con codo y a contrarreloj porque en cuestión de dos horas el trabajo de una etapa ve la luz y se presenta en sociedad en el claustro de un escenario único, en el que Barreira A+D sigue posicionándose como la escuela de diseño de moda referente en la Comunidad Valenciana.

Light and Space es el concepto que motiva todo lo que está sucediendo, una idea que remite al respeto entre tecnología y naturaleza, a la necesidad de pensar siempre desde la sostenibilidad, porque en un momento como el actual el diseño no puede esquivar esta verdad incómoda: lo cierto es que el diseño de moda, en este caso, puede y debe encontrar nuevos territorios que explorar y esta es la línea de investigación creativa que han seguido los estudiantes de Ciclo de Grado Medio, Ciclo de Grado Superior y Estudios Superiores oficiales de moda de Barreira A+D, exploraciones que han dado como resultado una selección de looks en los que el mensaje cuenta tanto como el propio soporte.

La estudiante María Tarín, ganadora del Premio al Mejor Concepto Light and Space de la pasarela Barreira A+D.

La pasarela Barreira es un evento anual de máxima relevancia en el campo de la moda de la comunidad, un encuentro con el diseño que no ha dejado de crecer desde sus orígenes siete años atrás y que este año coincide además con la candidatura de Valencia a Capital Mundial del Diseño. La importancia creciente de esta pasarela ha permitido que llegue a dos mil diecinueve con un gran volumen de público activo y la presencia de personalidades del sector del diseño de moda nacional e internacional, como en esta ocasión el diseñador cordobés Palomo Spain, que hizo acto de presencia en el monasterio generando un gran revuelo: el diseñador ha venido de la mano de la periodista de moda Maite Sebastiá para reunirse con las alumnas del Fashion Now, Máster en Comunicación y Marketing de Moda de Barreira A+D que dirige la periodista y para dar una charla exclusiva en el marco de la pasarela, charla informal y cercana que ha concluido con una entrevista a varias voces realizada por las alumnas del máster. Al finalizar la misma, la Directora General de Cultura y Patrimonio Carmen Amoraga se ha acercado a saludar al diseñador, y a continuación ha ocupado su lugar entre el público de la pasarela que ya estaba por dar comienzo.

Estudiantes del Máster en Comunicación y Marketing de Moda Fashion Now.

La luz es una constante durante todo el desfile, en el que se muestran en primer lugar las creaciones seleccionadas de los estudiantes de Sombrerería y Accesorios, Estilismo de Indumentaria y Estudios Superiores de Moda, cincuenta y tres looks que dan paso tras una breve pausa a la recta final del fashion show, en la que desfilan la obra final de Sombrerería y los proyectos finales de Estilismo de Indumentaria, para concluir con las deliberaciones del jurado internacional -constituido por la senior fashion designer Gaia Borina, Daniel Rabaneda, director creativo de la marca Ángel Schlesser, Roberto Ruiz, actor y modelo, el sombrerero Betto García y Susana Milán, directora de Barreira A+D- que han repartido cuatro premios en cuatro categorías: a Raúl Plazas en el Premio al Mejor Proyecto Obra Final de Sombrerería, a Mireia Martín Benavente en el Premio al Mejor Proyecto Final de Estilismo de Indumentaria, a María Tarín en el Premio al Mejor Concepto Light and Space, y a Amparo Raga en el Premio Poppyns.

La emoción y la satisfacción al cierre se manifiesta en el patio del monasterio, acompañada de un vino y unas trufas junto al photocall en el que los asistentes al evento se despiden de una pasarela de referencia que ya piensa en su octava edición de dos mil veinte.