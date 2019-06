Los 485 niños que no logran plaza escolar son la mitad que en 2018

El número de niñas y niños de Infantil 3 años (nacidos en 2016) que no han encontrado plaza en el proceso de admisión escolar a los colegios públicos y concertados para el próximo curso es de 485, la mitad que el año pasado según los resultados provisionales adelantados por la Conselleria de Educación. Estos escolares apenas representan el 1,3 % de las 37.698 solicitudes. Hace un año fueron 961 las peticiones sin plaza, el 2,5 % del total.



Estas 485 peticiones sin centro adjudicado corresponden a familias que han solicitado colegios con más demanda que oferta de plazas sin contar con los puntos suficientes. En el baremo, las puntuaciones determinantes son tener un hermano u hermana escolarizado en el colegio al que se quiere entrar (15 puntos) y la proximidad al mismo, ya que vivir o trabajar en el distrito escolar del centro aporta 10 puntos.









Fuentes del departamento del conseller Vicent Marzà explican que la mayoría de estas solicitudes no asignadas son porque las familias solo marcan una opción de los 10 centros que pueden elegir. Ahora, a esos 485 alumnos se les ofrecerán plazas en centros públicos o concertados con vacantes próximos a sus domicilios, con lo que no se quedarán sin escolarizar. No obstante, las familias siempre pueden rechazar dicha propuesta ya que el segundo ciclo de Infantil (3 a 5 años) no es una etapa de enseñanza obligatoria.La conselleria, de momento, no ofrece datos desglosados por colegios públicos y concertados. Al proceso de admisión escolar en las escuelas sostenidas con fondos públicos para el próximo curso 2019-20 se han presentado 37.698 niños y niñas de Infantil 3 años, 1.319 menos con respecto al año pasado.Estos 1.319 alumnos menos, un descenso del 3,4 % en relación al curso actual, son atribuibles principalmente a la caída de la natalidad pues en esta etapa la escolarización es casi universal. Los colegios totalmente privados atienden en los últimos años a alrededor del 7 % de los niños y niñas de la Comunitat Valenciana.El 95,6 % de las 37.698 solicitudes, 36.027, han encontrado plaza en los colegios pedidos en primera o segunda opción. Esto mejora en más de un punto los resultados del año anterior. Los y las escolares que irán a los centros preferidos por sus padres y madres (1ª opción) son 33.933, el 90 % del total. Los que han encontrado plaza en la escuela marcada en segunda opción son 2.094 (5,6 %) y en tercera opción 680 (1,80 %). El resto de elecciones, de la 4ª a la 10ª, apenas engloban a 506 (1,34 %) del total.Siete de los diez colegios más demandados de la Comunitat para el próximo curso son públicos. El centro más solicitado es el Colegio público de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Censals de Castelló. En segundo lugar se sitúa el CEIP Lluís Vives de València, que es el más solicitado del Cap i Casal.El caso de esta escuela del barrio de Arrancapins, enclavada en el 17 de la calle Cuenca, es significativo pues es el segundo colegio público más antiguo de la ciudad ya que cuenta con 104 años. Aunque sus instalaciones están a la espera de una reforma integral, las familias lo solicitan debido a que el proyecto educativo que impulsa su equipo directivo y el claustro es uno de los más innovadores de la ciudad con proyectos de lucha contra el fracaso escolar a través de la música y la introducción de las TIC en la aulas.