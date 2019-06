Un Golf, un BMW y un piso de lujo en el Saler

El exjefe de la delegación de seguridad aérea en vuelo de València, Salvador Alepuz, «con ocasión del cargo que ostentaba, de manera continuada en el tiempo, dictaba resoluciones administrativas propias de su cargo, entre ellas las que provenían del holding empresarial Avialsa», señala el juez Héctor Santamaría en el auto. Entre otras resoluciones de las que se benefició Avialsa se encuentra la expedición de la CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation) que son como las ITV de la aviación a la empresa Aviarq SL, participada por Avialsa y Alepuz en la sombra, y que llegó a «firmar un contrato» con otra mercantil que le suponía unos ingresos «a razón de 2.000 euros anuales por avión».

A cambio de esta estrecha colaboración con el holding Avialsa, Salvador Alepuz obtuvo «unas dádivas o retribuciones» consistentes en un Volkswagen Golf 2.0 TDI 140 CV DSG Sportline valorado en 30.403,51 euros, además de un BMW 320 D XDrive, valorado en unos 46.000 euros. Ambos coches figuraban a nombre de dos empresas de la trama -Aeronur y Aviarq aunque era «Salvador Alepuz el usuario de ambos vehículos, en contraprestación por los servicios prestados en su condición de director de la oficina de seguridad en vuelo número 3», según el juez. La investigación también ha permitido recabar indicios de que el funcionario logró un teléfono iPhone de la trama, una cesta de navidad en el año 2009 valorada en unos 2.016, 31 euros. En un correo del 21 de diciembre de 2011 Alepuz llega a reclamarla por correo a Vicente Huerta. «Por cierto, me comentó Zoila que mandabais una caja. Me dice el portero que no ha llegado. Me siento mal diciendo esto pero es por si la han extraviado».

Por último, el juez también ha constatado la «ingeniería financiera» a la que recurrió Alepuz para obtener 96.300 euros de la trama con los que adquirió una vivienda en la urbanización Monte de la Dehesa de l'Albufera, en la calle Gola del Puchol. Un exclusivo edificio frente al mar en medio de un parque natural.