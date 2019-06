Mejora la calificación de enfermos de cáncer

El Incliva ha participado en la validación de una firma de genes que mejorará la clasificación de pacientes con cáncer colorrectal localizado, quienes podrán beneficiarse de un tratamiento más acorde a las características concretas de su enfermedad. Varios miembros del Grupo de Investigación en cáncer colorrectal y nuevos desarrollos terapéuticos en tumores sólidos del Instituto de Investigación del Hospital Clínico, Incliva, dirigido por Andrés Cervantes, han participado en un estudio que confirma la validación de una nueva firma de 38 genes que servirá para mejorar la clasificación de estos pacientes.

Este descubrimiento supone un importante avance para clasificar a los pacientes con esta patología, quienes podrán beneficiarse de tratamientos personalizados, los cuales han mostrado su relevancia para aumentar la esperanza de vida.

Los resultados de este trabajo, coordinado desde el grupo del doctor Sandanadam, del Institute of Cancer Research y Royal Marsden NHS Foundation Trust de Londres, han sido publicados en un artículo titulado «Analytical Validation of Multiplex Biomarker Assay to stratify Colorectal Cancer into Molecular subtypes», de la revista Scientifics Reports.