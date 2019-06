Los perdedores del PSPV a la Diputación de València frenan una rebelión interna

Los candidatos del PSPV que no van a conseguir ir a la Diputación de València pese al respaldo de las ejecutivas comarcales han frenando una rebelión interna de concejales y militantes críticos con la lista aprobada por la ejecutiva provincial con afines a José Luis Ábalos. El malestar es especialmente intenso en los partidos judiciales de Gandia, Xàtiva, Sueca y València (en concreto en parte de l'Horta Sud). La parte más crítica de la militancia y de los concejales díscolos ha propuesto boicotear la lista oficial y que los ediles electos apoyen a los que no han sido seleccionados por la ejecutiva provincial. Esta situación ya se produjo en 2003 en Alicante cuando los concejales socialistas de l'Alacantí eligieron una lista alternativa a la oficial. Sin embargo, ahora los candidatos perdedores han asumido (con mayor y menor entusiasmo) la derrota por «responsabilidad» para no perjudicar al partido.

La ejecutiva provincial del PSPV, que dirige Mercedes Caballero, hizo valer su poder y confeccionó una lista con buena parte de los diputados afines al sector de José Luis Ábalos. Con 42 votos a favor y siete abstenciones, la dirección provincial recibió críticas por no haber tenido en cuenta las preferencias en las comarcas. En general se percibe que no se ha respetado la tradición comarcalista del PSPV, que trataba de hacer coincidir a los diputados con el peso político en las comarcas. En cualquier caso, los estatutos del partido establecen que la decisión está en manos de la ejecutiva provincial.

Los derrotados se sienten dolidos porque tras haberse impuesto en los comités comarcales (que se celebraron el miércoles) no se esperaban la decisión de la ejecutiva provincial. A pesar de la situación, no están dispuestos a abrir una guerra que dañe al partido.

Mercedes Caballero recordó ayer que si los socialistas díscolos deciden finalmente presentar una lista alternativa se pueden enfrentar a un expediente de expulsión. De hecho, esa fue la situación que se produjo en Alicante en el año 2003. Caballero incidió en que en las ejecutivas comarcales no votan los militantes. «Hemos elegido trece diputados entre mil concejales. Es normal que haya personas descontentas porque tenían una ambición, pero es una decisión política. La propuesta ha sido respaldada con 42 votos a favor y siete abstenciones», subrayó. La secretaria general del PSPV en la provincia de València incidió en la importancia de respetar las decisiones del partido aunque no se esté de acuerdo como hizo José Luis Ábalos cuando se vio obligado a abstenerse en la investidura de Rajoy.

En algunas demarcaciones sí se han respetado las propuestas comarcales como en Sagunt donde se ha elegido al alcalde de Faura y actual presidente de la diputación, Toni Gaspar. En el partido judicial de Xàtiva la diputada será Pilar Sarrión, alcaldesa de Anna, frente al actual diputado de carreteras Pablo Seguí (que era el candidato del alcalde de Xàtiva y secretario general del PSPV en La Costera-La Naval, Roger Cerdá). También se ha resuelto a favor del abalismo el escaño de Llíria, que ostentará Ramiro Rivera, alcalde de Titaguas y no Lola Celda como propusieron.

En la Ribera Baixa el diputado será Jordi Mayor, alcalde de Cullera, pese a que el candidato respaldado por el comité comarcal era Toni González, alcalde de Almussafes. Tampoco se ha entendido en Gandia la elección de Vicent Mascarell frente a Voro Femenia. El partido ha elegido en l'Horta Sud a Andrés Campos (Torrent), Carlos Fernández Bielsa (Mislata), Empar Folgado (Aldaia) y Pilar Molina (Manises). Este último nombramiento ha generado malestar porque deja sin representación a municipios con importantes mayorías como Silla o Quart de Poblet, donde pertenece Bartolomé Nofuentes que no repite como diputado.