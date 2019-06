Jaraba intenta desacreditar la pericial de los pagos a José Luis Moreno en RTVV

El exdirector de Televisió Valenciana (TVV), José López Jaraba, ha intentado desacreditar la pericial encargada por el Juzgado de Instrucción 6 de Paterna sobre un sobrecoste de dos millones pagados a la productora de José Luis Moreno, Alba Adriático, por dos programas de televisión de ínfima calidad. Según fuentes conocedoras de su declaración, Jaraba ha cuestionado la profesionalidad de los autores de la pericial ya que, ha declarado, «uno no ha pisado un plató en su vida» y otro ha trabajado para Moreno por lo que su participación en la pericial habría estado movida por el despecho tras no renovársele el contrato.

El exdirector de TVV también ha justificado la «compensación en especie» que se adoptó para pagar a Moreno, ya que éste no reconocía los derechos económicos de la televisión valenciana por la venta de la serie Planta 25 -que coprodujo la extinta Canal 9- a otras televisiones autonómicas. Jaraba ha explicado que, para evitar acudir a los tribunales, Moreno entregó 44 programas de una magazín musical «De un tiempo a esta parte», a un coste de 44.600 euros a pesar de su baja calidad y que se reaprovechaban actuaciones musicales ya grabadas, por lo que el «ente público no abonó un sólo céntimo» y la operación fue avalada por la consultora KPMG y no tuvo reparos por parte de la Sindicatura de Comptes.