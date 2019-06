La Restauración y las dictaduras se cuelan en la Selectividad en la Comunitat

La dictadura de Primo de Rivera y la Restauración borbónica han protagonizado el primer examen de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2018-19, que han empezado hoy en la Comunitat Valenciana y que se alargarán durante tres días, hasta el jueves. Este curso, son un total de 20.250 los estudiantes que se han inscrito en la Selectividad y que se repartirán entre los diferentes campus de las cinco universidades públicas valencianas para realizarla.



Esta mañana, el campus de Tarongers de la Universitat de València (UV) y el Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València (UPV) eran, posiblemente, uno de los puntos de València que concentraban mayor número de estudiantes por metro cuadrado.



La primera prueba -igual que el curso pasado- ha sido la de Historia de España. En ella,los estudiantes han de elegir entre una opción del siglo XIX y otra del XX. En esta ocasión, se ha propuesto un texto surgido tras la revolución de 1868, conocida como "la Gloriosa", que trataba sobre la ley electoral y el sufragio censatario, un claro guiño a la doble cita electoral que se acaba de vivir en España.



Por otro lado, se ha preguntado sobre las causas del golpe de estado de Primo de Rivera y las diferencias entre su dictadura y la de Francisco Franco, ayudándose del fragmento de un manifiesto y de una entrevista de Alfons XVIII.



Después de la primera prueba, el alumnado se mostraba menos nervioso y más seguro que a primera hora. En general, las sensaciones eran buenas después del primer examen, y muchos ya pensaban en la siguiente prueba, la de Valenciano, que ha empezado a las 11.45 horas."Algunos han salido contentos, otros menos, hay un poco de todo€. Pero hemos visto que las dos opciones eran bastante asequibles y es un examen que ya había salido parecido antes", explica Pepe Torres, profesor de Historia del IES Tavernes Blanques.Marina Contell, estudiante que cursa Ciencias Sociales en el mismo instituto, explica ha empezado el día "nerviosa, pero he visto a mis amigas y ya ha ido todo mejor". "Historia ha ido bastante bien y estoy confiada para seguir con la semana". "Aunque han puesto una pregunta de comparar que es más complicado, era perfectamente realizable", apunta. "Estos días he intentando aprovechar el tiempo al máximo, no distraerme con el móvil y hacerme muchos esquemas", explica.Su compañera, Victoria Blanco, espera que los exámenes de Matemáticas y Economía le salgan mejor y afirma que lo más importante es "organizarse bien y cumplir con un plan de estudio, porque el último día no se puede con todo". Confía en que "no van a preguntar nada raro ni extraño" y en que todo el trabajo del curso se verá reflejado en el papel.Historia es uno de los exámenes que más ha estudiado Óscar Bermell, ya que él cursa un Bachillerato Científico. "Es una de las asignaturas con más temario de memorización y ha sido uno de los exámenes en el que más horas he invertido y creo que saldrá una buena nota", confía.Para él, afrontar las PAU ha sido "más fácil de lo que pensaba, porque con todos los exámenes finales de las asignaturas ya había repasado mucho. Me he centrado más en Historia y en la literatura de Valenciano y Castellano", explica.Lucía Gaspar, Candela Gómez y Elena Rossi, del Colegio San José de Calasanz, también intercambiaban sensaciones en el primer descanso. "Pensábamos que iba a ser un poco más difícil, estábamos nerviosas pero una vez hemos entrado hemos visto que es como un examen más", reconocían, al mismo tiempo que se preguntaban cuáles serían las preguntas de Filosofía, una de las asignaturas que han elegido para subir nota.Pero este trámite no solo lo pasan los alumnos, en las puertas de las clases del Aulario Sud los estudiantes también están muy pendientes de todo. Miran a través de los cristales de las puertas la reacción de los jóvenes al leer los exámenes para saber cómo les está yendo antes de que salgan. "Han venido muy muy nerviosos, necesitaban sentarse y ver en qué consiste todo esto. Han salido muy contentos y esperamos que esta primera impresión es la que les quede para todo el día", apunta Belén Jiménez, profesora de Inglés del IES Faustí Barberà de Alaquàs. "Sabemos que habrá algún disgusto, pero ya están tranquilos y eso es muy importante", añade. "Les hemos dicho que todos hemos pasado por ahí y que es un aprendizaje más", recuerda.Tanto ella como Pepe Torres insisten en la importancia de que los adolescentes "descansen y se alimenten bien" y que no vayan con prisas de última hora. "Tienen que preparárselo todo la noche de antes para no llegar nerviosos", recuerda Jiménez.

La segunda prueba que han tenido que afrontar ha sido la de Valenciano, donde han podido elegir entre un texto de Quim Monzó, sobre el oficio de escritor y el placer de ponerse ante una máquina de escribir, incluido en su obra Vuitanta-sis contes (Barcelona, 1999); y otro publicado en la revista Saó en 2017, sobre una campaña de promoción del valenciano que puso en marcha la Diputació de València en los hospitales.

Tanto la literatura como la defensa de la lengua son temas recurrentes de esta asignatura.

Además, en la primera opción, la pregunta de literatura era sobre la repercusión de los ensayos de Joan Fuster; y en la segunda, las aportaciones de Vicent Andrés Estellés al género poético.