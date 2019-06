El coordinador de las PAU: "El examen de Matemáticas no se sale del currículum"

El coordinador general de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) del sistema universitario valenciano, Antoni Gil, asegura que las preguntas del examen de Matemáticas II, de Ciencias, de la Selectividad 2019 en Valencia, Alicante y Castelló "no se salen del currículo educativo de Bachillerato y todas las preguntas tienen solución correcta".

Gil, en declaraciones, ha afirmado que en las conversaciones que ha mantenido con los profesores que plantearon el examen -especialistas de las universidades-, estos se han mostrado "sorprendidos" por la campaña en la plataforma virtual Change.org contra la dificultad del examen de Matemáticas de Selectividad, que supera ya las 26.400 firmas.

Esos docentes consideran que la prueba no tiene una dificultad mayor que otros años, según Gil.

Sí es cierto, según ha explicado, que algunos de los apartados en una opción u otra el estudiante tenía que pensar qué se le estaba preguntando y hallar la solución, y alguna pregunta no estaba redactada de forma estándar, pero los entendidos en matemáticas han considerado que no tiene el nivel de dificultad que señala la petición de firmas.

Gil, que es profesor de Matemáticas en la Universidad Jaume I (UJI) de Castelló, ha señalado que desconoce quién está detrás de las firmas recogidas en la plataforma virtual ya que al examen de Matemáticas II se presentaron menos de 10.000 estudiantes y las firmas superan ampliamente las 26.000.

Según ha recordado, en la PAU del año pasado ocurrió lo mismo con el examen de Matemáticas Aplicadas y pedían su impugnación, pero al final no se presentó ninguna reclamación formal sobre su contenido, los porcentajes de las notas de Selectividad no bajaron y fueron similares a los niveles de años anteriores.

Además, según Gil, casualmente la persona que inició la campaña el año pasado sacó un 10 en el examen.

Sobre el teorema de Rolle, una de las preguntas del examen, ha indicado a que puede que en algún centro no lo nombren con ese nombre pero es conocido a nivel curricular.

Ha reiterado que, según los profesores, el examen de Matemáticas II "ni es excesivamente difícil ni se sale del temario y todas las preguntas tienen solución correcta", y ha dicho que habrá que esperar al viernes de la próxima semana para ver si las notas son iguales a cursos anteriores.

Los estudiantes tienen la posibilidad de presentar una reclamación o pedir una segunda corrección. En el primer caso, el profesor que realiza la nueva corrección es el mismo que en el primer examen y, en el segundo, es un profesor distinto.

En la Comunitat Valenciana nunca se ha tenido que repetir un examen de la PAU, algo que sí ocurrió el año pasado en Extremadura por un problema de filtración.

En casos extremos en los que se detectara que el examen está fuera del currículum de Bachillerato o que hubiera errores en una pregunta que hicieran anularla, se podría repetir un examen, pero estas circunstancias no son las que se están produciendo en estos momentos, ha aclarado.

Gil ha hecho referencia a los comentarios sobre que no todos los centros imparten todo el contenido del currículo y que no todos los estudiantes se estudian toda la materia, tácticas que puede resultar satisfactorias o "no tanto" en el resultado, y ha señalado que hay muchos factores que se pueden considerar.

