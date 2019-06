"No han diseñado el examen para que se pueda sacar nota"

Matemáticas II, al puntuar dos veces, tanto en la fase General como la Específica, es la asignatura clave para obtener una buena nota en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del Bachillerato científico, sobre todo para aquellos que sueñan con hacer Medicina, el grado más demandado y que cada año registra notas de corte más elevadas en el acceso a la universidad.

El julio pasado, de hecho rompió la barrera del 13 en la preinscripción universitaria en la Comunitat Valenciana al marcar la nota de corte más alta en seis años con un 13,058 sobre 14. Esta exigencia de rozar casi la perfección dejo fuera a 2.538 aspirantes a las 530 plazas del Grado de Medicina que oferta cada curso el Sistema Públic Universitari Valenciano (SUPV).

Los alumnos seguían ayer quejándose de la dureza de la prueba. «Comparado con otros exámenes de selectividad anteriores este ha sido el más difícil», criticaba Nicolás, del Instituto público de Educación Secundaria (IES) Serpis de València. «Las preguntas se corresponden con lo que hemos hecho en clase, pero ha sido más difícil sobre todo por el planteamiento del problema y por el complejidad de las ecuaciones», explicaba Miguel, también del IES Serpis.

«No puede ser que tanto esfuerzo durante todo el curso no me haya servido, pues en la opción B no sabía hacer nada salvo la primera pregunta. Pero en las otras dos entré en shock», dice Clara del IES El Clot de València. Relata que muchos alumnos salieron llorando del examen. «No han diseñado la prueba para que se pueda sacar nota, sino para aprobar», lamenta.