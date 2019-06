El reparto de áreas en las Corts da mayor presencia a Podemos y excluye a Vox

Las Corts Valencianes han constituido este jueves las catorce comisiones de la décima legislatura, con la elección de las Mesas de estos órganos (formadas por una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría), en ninguna de las cuales está presente Vox, que ha anunciado que lo recurrirá.

De las catorce comisiones, los socialistas tienen cinco presidencias, dos vicepresidencias y seis secretarías; Compromís ocupa cuatro presidencias, una vicepresidencia y cuatro secretarías; y Unides Podem dos presidencias, una vicepresidencia y tres secretarías.

Además, el PP tiene dos presidencias, cinco vicepresidencias y una secretaría, y Ciudadanos una presidencia y cinco vicepresidencias, mientras que Vox no tiene ningún cargo en ninguna mesa.

El presidente del grupo Vox, José María Llanos, ha indicado que recurrirán la conformación de las mesas de las comisiones, porque les "molesta" que se esté "despreciando a 250.000 valencianos" que les votaron y se les deje fuera, cuando otros grupos con menos representación, en alusión a Unides Podem, sí están en esos órganos.

Llanos ha criticado también que no estén en la Mesa de Les Corts y que se haga un reparto de los despachos para los grupos "como si fueran cromos haciendo casi un favor", y ha opinado que quienes "pregonan el pluralismo político" no cumplen "las reglas del juego".

Sin embargo, el portavoz socialista, Manolo Mata, ha explicado que los tres partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) han llegado a un acuerdo para tener la mayoría en las comisiones, y luego han apostado por que la oposición tuviera las vicepresidencias y secretarías donde fuera posible, y alguna presidencia.

"Si las fuerzas de la oposición no se ponen de acuerdo y hay dos de ellas que se lo quedan todo, es un problema de las fuerzas de la oposición", ha aseverado Mata, quien ha destacado que en el Parlamento español Bildu, PNV y otras fuerzas no están en las mesas de las comisiones, y que aquí no se ha hecho "ningún apartheid".

De las catorce comisiones, los socialistas presiden Coordinación, Justicia, Obras Públicas, Sanidad y Derechos Humanos; Compromís preside Educación, Industria, Política Social y Medio Ambiente; Unides Podem tiene la presidencia de Igualdad y de Radiotelevisión valenciana; el PP la de Presupuestos y Asuntos Europeos, y Ciudadanos Agricultura.

Por su parte, el portavoz de Unides Podem, Rubén Martínez Dalmau, ha destacado que se ha aceptado la propuesta de este grupo de bajar de 15 a 11 los miembros de las comisiones, lo que hace que estas sean "más proporcionales con la representación política y más económicas".