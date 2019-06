Bonig da un golpe de autoridad para frenar a los críticos que piden cambios

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, dio ayer un golpe encima de la mesa al cerrar la puerta a la celebración de congresos de forma inminente. La lideresa, que reunió al comité ejecutivo regional (en el que están presentes los principales cargos del partido) aseguró que su voluntad es que no haya ningún tipo de movimiento interno hasta que se convoque el congreso ordinario regional; es decir, en 2020.

La reunión se produce en un momento complicado para el partido y en medio de ruido de sables. Algunos dirigentes abogan por convocar ya el congreso de la provincia de València para acabar con la dirección provisional. Los críticos a Bonig han empezado a moverse e incluso reclaman un congreso extraordinario regional. La presidenta quiso atajar cualquier actuación y se acogió a los estatutos para asegurar que no habrá congresos hasta que toquen, ello implica el provincial y los locales pendientes, como el del cap i casal, donde también hay una gestora.

La intervención de Bonig ante el partido para analizar los resultados de las municipales era un aviso a navegantes de que, pese al varapalo electoral, no está dispuesta a tirar la toalla y mucho menos a que le muevan la silla. Bonig ha quedado debilitada al no poder conquistar la Generalitat. Ahora bien, la dirección nacional, con Pablo Casado a la cabeza, también está débil por sus malos resultados. Cabe apuntar que hace tan solo unos días, desde la cúpula regional, una dirigente daba por asumido que después del verano Génova movería ficha para el provincial. En principio, es la dirección nacional quien tiene competencias para activar el congreso tras nombrar una gestora hace dos años.

Bonig dio por hecho de que la provincia de València seguirá con gestora hasta que no haya congreso regional. En principio, podría coincidir con la idea de Génova que está centrada en los pactos postelectorales, si bien pasada esta etapa, no se descarta movimientos. Con todo, es cierto que el actual presidente de la gestora, Juan Ramón Adsuara, está bendecido por la dirección nacional. Tiene plenos poderes para mover la organización y convertirse en referente. En principio, Adsuara está llamado a ser el barón provincial si bien su posición no podrá consolidarse hasta que haya un congreso provincial. Lo mismo ocurre en el cap i casal, donde la candidata Maria José Catalá aspira a consolidar su liderazgo. Allí también hay una gestora y la idea compartida de que los problemas en la organización han podido influir en el resultado.

Pese a las voces críticas (a la cita acudieron los casadistas Belén Hoyo, César sánchez y Vicente Betoret, entre otros diputados nacionales) nadie replicó la posición de la presidenta del PPCV respecto a la paralización de los congresos. Bonig animó a quien quisiera liderar el partido a hacerlo presentándose a las primarias regionales. La cita sirvió también para analizar los resultados de las municipales (mejores que las autonómicas aunque el con el fiasco de no reconquistar poder) e informar de la estrategia de pactos con Ciudadanos. En concreto, Bonig habló de su encuentro con Toni Cantó para cerrar los pactos en la diputación y el Ayuntamiento de Alicante.+



Discurso propio

Fuentes presentes en la reunión indicaron que la lideresa admitió que los resultados de las municipales no habían sido los esperados, si bien no hubo un análisis de fondo de en qué se había fallado. Eso sí, la reflexión de que es importante liderar el bloque del centro derecha estuvo presente. El PP tiene que mirar tanto a Cs como a Vox, tener un discurso propio, y demostrar que es el referente de la oposición al tripartito.

Por otro lado, hubo varias intervenciones de candidatos locales que se quejaron de los problemas en la campaña electoral de las municipales. En concreto, los derivados del buzoneo. Cabe recordar que muchas papeletas no llegaron al correo, lo que, en opinión de los presentes, ha restado opciones.

Hay municipios donde el PP se ha quedado a un concejal de la mayoría absoluta y no podrá gobernar. También hubo quejas en torno a los representantes legales del partido por fallos en la estrategia, así como respecto las limitaciones de gasto que ha impedido que muchos candidatos pudieran hacer la campaña de forma efectiva.