Agramunt arremete contra la dirección del PP por no defender a Francisco Camps

El exdirigente popular Pedro Agramunt arremete contra la dirección del Partido Popular en la Comunitat Valenciana por no defender a Francisco Camps del «acoso de la izquierda contra los dirigentes populares». «Me acuerdo de Rita Barberá, que pasó por lo mismo y atacada por los mismos», asegura Agramunt en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Agramunt se refiere así a la decisión de la Generalitat de acusar a Francisco Camps en la causa de la Fórmula 1 en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita el archivo de la causa. «Asombro y estupefacción me produce la actitud del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. ¿Cómo puede seguir acusando al expresidente Camps, cuando la Fiscalía ya le ha dicho que no hay delitos y la propia Intervención de la Generalitat ya le ha dicho que no hay perjuicio económico, ni irregularidad alguna?», asegura Agramunt que firma el «post» como «expresidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana». Sin embargo el también exeurodiputado no cita las otras dos causas en las que sí está investigado Camps y en las que le acusa la Fiscalía Antcorrupción: las presuntas irregularidades de la organización de la visita del papa y las adjudicaciones de contratos menores a la trama Gürtel.

Agramunt considera que las causas judiciales que afectan a Camps son «un episodio de acoso de la izquierda contra el PP porque quieren hacer desaparecer a los líderes de la escena política a base de acusaciones y denuncias que suelen terminar en absolutamente nada. Y, claro, los asuntos turbios sólo son del PP. Veremos cómo termina la historia del presidente Puig con su hermano y en su pueblo». Por ello, el exdirigente popular asegura que echa en falta una reacción del PP y más «cuando Paco Camps no ha sido condenado nunca» por lo que también siente «asombro y estupefacción».

«Los falsos ecologistas no deben gestionar Medio Ambiente»

La portavoz de Medio Ambiente del grupo popular en las Corts, Elisa Díaz, ha pedido al presidente de la Generalitat Ximo Puig, que no entregue el medio ambiente valenciano de nuevo a las garras «de un sectarismo vestido de falso ecologismo». Díaz también pide a Puig que reflexione y ponga los medios para evitar otro verano con incendios y reclama «que actúe y no solo hable».