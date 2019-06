"La C. Valenciana ni ha tenido poder político ni contundencia para exigir la financiación"

El Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella lamenta que no se haya podido avanzar en la reforma de un problema crucial para los valencianos, el nuevo modelo de financiación. En una entrevista en el diario Información, del mismo grupo editorial que Levante-EMV, el Síndic asegura que hay mucha unanimidad en reconocer que el «caso valenciano» es muy atípico, pero sostiene que si no se pone más dinero encima de la mesa será muy complicado resolver esta cuestión.

El fiscalizador de las cuentas de la Generalitat asegura que los valencianos deja de ingresar 1.100 millones al año, una cifra que si se acumulas desde 2002 arroja «unos 20.000 millones de deuda que no es por mala gestión, sencillamente tenemos menos dinero por una deuda que no es nuestra, es de todo el conjunto del Estado», asegura el síndic en la entrevista.

Respecto al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) asegura que es «un mal menor que fue la salvación, aunque el dinero nos llegó como préstamo y eso no es justo cuando lo que queremos es que nos mejoren la financiación. Sirve para salir del paso», señala.

El síndic afirma que los valencianos «no hemos tenido ningún poder político para presionar. Esa es la clave. Se han hecho manifestaciones pero no se puede decir que hemos sido muy contundentes». Añade que tampoco nos ha ido mejor gobernando en Madrid un color político u otro. «Con gobiernos diferentes se presionaba con fuerza desde València y no te hacían caso porque eran diferentes en Madrid, y del mismo color te decía «no me crees problemas ahora». Lo que no se puede es volver a discriminar a los valencianos», añade el síndic respecto al partido gobernante en Madrid.