Cantó no da por hecho el acuerdo con el PP en Alicante y anuncia una reunión con el PSPV

El líder de Ciudadanos (Cs) en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha asegurado este lunes que su partido "no da por hechas las negociaciones" con el PP en el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, a la espera de la reunión que mantendrá esta tarde con representantes 'populares' a nivel provincial y municipal.

También ha confirmado que el PSPV ha solicitado un encuentro con Cs para abordar la gobernabilidad en este y otros ayuntamientos donde suman.

En ambos casos, "depende de que se acepten las condiciones 'sine qua non' de Ciudadanos", como ha recalcado a preguntas de los periodistas en los pasillos de las Corts. En la reunión de esta tarde en Alicante, Cantó tiene previsto trasladar las "líneas rojas" de su partido como una "primera negociación", después de que la formación naranja se convirtiera en llave de gobierno en la capital alicantina en las elecciones del 26M.

"He oído en alguna ocasión que el PP daba por hechas estas negociaciones y la culminación positiva, pero me temo que esto no es así. Primero, quiero saber si aceptan las condiciones que les voy a entregar", ha advertido, y ha reiterado que la intención de Cs es entrar a gobernar esta legislatura y no apoyar gobiernos desde fuera porque se sienten "preparados como para merecerlo a la hora de pactar".

Se trata, por tanto, de "una primera reunión preparatoria de lo que pueden ser, si llegan a buen puerto, unas negociaciones para llegar a un acuerdo con el PP para trabajar juntos en el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante", como socio preferente de Ciudadanos a nivel nacional.

Poco esperanza con el PSPV

Paralelamente, el síndic de Cs ha avanzado que tiene otra reunión solicitada por el PSPV para explorar la gobernabilidad en "muchos ayuntamientos donde están las dos opciones". Ha exigido que "quiera hablar de políticas y no de sillones", si bien ha lamentado que tiene "muy poca esperanza" y que no se lleva a "engaños".

"A la hora de elegir, sé que Ximo Puig -líder del PSPV y presidente de la Generalitat- y todos los suyos siempre han preferido y están muy cómodos al ponerse en manos del nacionalismo de Compromís y el populismo de Podemos", ha reiterado, por lo que la línea roja de Cs es "en ningún caso pactar ni sentarse ni por supuesto entrar a negociar" con ellos como una "vía constitucional".