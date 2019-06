El nuevo Consell mantendrá el Botànic como marca pero la firma será en Alicante

La denominación Botànic II es la que más papeletas tiene para dar nombre al segundo pacto de izquierdas en el Consell. Habrá continuidad en la marca comercial del ejecutivo valenciano.

No ha surgido un nombre alternativo pese a que Unides Podem quería rebautizar el pacto para señalar que se abría una nueva etapa distinta a la anterior. Pero la propuesta de ponerle al pacto el nombre de Montgó no cuajó y la denominación ya no parece que vaya a cambiar.

Lo que si que cambiará será la puesta en escena. La rúbrica formal del pacto no será en València, como en 2015 cuando se eligió el jardín del Botànic, sino en Alicante. Los tres partidos apostaban por realizar el acto oficial en la segunda ciudad más poblada de la Comunitat Valenciana porque con ello se dan pasos hacia una mayor vertebración de la Comunitat Valenciana. La primera ubicación planteada ha sido la del castillo de Santa Bárbara, aunque podrían decantarse también por un jardín que también se llama Botánico en la zona de Benalúa.

Respecto al organigrama del nuevo Consell, la segunda época del Botànic no será muy distinta a la primera al menos en lo que a la arquitectura institucional se refiere. El grueso de la distribución de áreas que ha funcionado en estos cuatro años se mantiene. El número de consellerias quedará fijado en doce (dos más que en la actualidsad) y la gran novedad es la creación de dos consellerias nuevas, y ambas está previsto que las gestione la coalición Unides Podem