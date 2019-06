Kafka repite curso en Educación

La Conselleria de Educación cesó este pasado viernes, en algunos casos media hora antes de que sonara el timbre de la última clase, a una decena de docentes interinos. Lo hizo sin nombrar sustituto a pesar de que las bajas de maternidad que están cubriendo se han prolongado como permisos de lactancia. El guión de este desproposito parece escrito por el propio Franz Kafka por lo absurdo que supone el dejar a cientos de alumnos sin profesor en plena evaluación final y a dos semanas de que acabe el curso.

Que las bajas por maternidad se prolonguen en una licencia por lactancia de 28 días es muy habitual. Por ello, desde hace algunos cursos la conselleria mantiene al personal interino hasta que la docente titular vuelve al puesto de trabajo una vez agotados todos los permisos a los que tiene derecho.

Una de las afectadas es Carol, maestra especialista de Inglés que es cotutora de un grupo de 5º de Primaria en un colegio público donde a su vez da clase a seis grupos más. «El viernes -relata- me llamó mi director a las 14:30 horas y me dijo 'tengo una mala noticia', acababa de recibir la orden de mi cese como interina con fecha de ese mismo día». «Me quede de piedra cuando me dijo que la titular de la plaza no se iba a incorporar, pues estará de permiso de lactancia hasta el 28 de junio», añade.



«Con el culo al aire»

Marc Candela, portavoz del mayoritario Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv), considera «lamentable» que los colegios e institutos se vean «de repente sin la docente titular y sin la persona que le estaba sustituyendo». Esto, critica Candela, no solo atenta contra las condiciones laborales del profesorado afectado, sino que además deja a los centros educativos con el culo al aire a 15 días de acabar el curso y con las evaluaciones finales en marcha y todo el trabajo que ello supone: notas, informes, memorias...».

Carol se ha quedado sin poder evaluar a sus alumnos, sin decidir quien pasa o no pasa de curso... Pese a todo, está dispuesta a terminar su trabajo aunque no le paguen, pero al haber sido cesada ni siquiera puede entrar al colegio ni tampoco firmar actas e informes. Además, han sido anuladas sus claves para acceder a Itaca, la plataforma informática de la Conselleria de Educación para la gestión de los expedientes académicos . «Me da igual cobrar o no, ser maestra es vocacional y yo lo que quiero es que mis alumnos y alumnas vayan adelante y no les afecte este desastre», subraya Carol.



Educación culpa a Hacienda

El director general de Personal y Centros docentes de la conselleria, Ximo Carrión, ha explicado al Stepv que el cese de estos docentes se ha producido al no autorizar Intervención de la Generalitat, que depende la Conselleria de Hacienda, los nuevos contratos para cubrir los permisos de lactancia. Las últimas adjudicaciones del curso tuvieron lugar el pasado jueves 6 de junio, con lo que no se cubrirán las bajas que se produzcan desde dicho día hasta 20 de junio, jornada en la que acaban las clases en Infantil y Primaria (18 de junio en Secundaria).