El TSJCV pasa la pelota al juzgado sobre la imputación de Domínguez

? El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ha pasado la pelota al Juzgado de Instrucción 18 sobre la «reimputación» del exconcejal de València, Miquel Domínguez, en el caso Taula, por su presunta participación en el supuesto pitufeo o blanqueo de 1.000 euros por persona en las elecciones de 2015. En un auto en el que ha sido ponente el magistrado Antoni Ferrer se declara no competente para decidir sobre la situación de Domínguez, al perder su condición de diputado en las Corts y, por tanto, de aforado.

El exregidor del Ayuntamiento de València y exdiputado había presentado un recurso contra la decisión del Fiscal Anticorrupción del caso Taula de volver a pedir su imputación en la pieza de Taula del Pitufeo. «Es jurídicamente inadmisible», señala la defensa del exconcejal quien considera que en los dos últimos años no se han producido novedades en la investigación que motiven la solicitud de volver a investigarlo. «Los indicios expuestos por el fiscal no son ni sólidos o contundentes en algunos casos; o no guardan relación con el objeto de la instrucción en otros. Y cabe cuestionar que tales indicios [alegados por el fiscal] puedan considerarse novedosos» ya que, defiende, «como es público y notorio, la investigación del Juzgado de Instrucción 18 sobre la presunta operativa de blanqueo está agotada y paralizada desde hace más de un año. Y desde entonces las actuaciones se limitan a la presentación en masa de recursos contra las injustificadas prórrogas, sin que se tramiten ni resuelvan tales quejas». Y concluye: «Ante tal paralización de la causa sorprende que el fiscal haya esperado hasta la celebración de las últimas elecciones para aportar los hechos que ahora expone».