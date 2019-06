Pedro Sánchez no estará en la toma de posesión

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no estará el domingo en la toma de posesión de Ximo Puig. Fuentes de Presidencia de la Generalitat indicaron que se busca evitar recelos por el hecho de que Sánchez sigue en funciones. No obstante, no se descarta la presencia de algún ministro. El expresidente Rodríguez Zapatero está invitado, aunque se encuentra de viaje en Bolivia. A la sesión de investidura de ayer acudieron altos cargos, responsables de instituciones de autogobierno y representación empresarial.