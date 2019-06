El Tribunal de Cuentas tampoco ve perjuicio al erario en la compra de Valmor

El Tribunal de Cuentas tampoco ve perjuicio para el erario en la compra de la empresa Valmor por un euro por parte de la Generalitat el 7 de marzo de 2012. Una decisión que la lleva a absolver a las exconselleras de Cultura y Deporte con el PP Trinidad Miró y Lola Johnson, tres exdirectivos de la empresa Circuit del Motor entre 2011 y 2012 y un ex alto cargo del Consell: José Miguel Escrig, Julio García, Blanca Tomás y Luis Lobón (que suscribió el contrato de adquisición de Valmor en representación de la Generalitat), según la sentencia del tribunal económico a la que ha tenido acceso Levante-EMV. La Generalitat les reclamaba 24 millones de euros, que era la deuda que tenía Valmor cuando fue adquirida por 0,99 euros. Subsidiariamente, la Generalitat pedía 14,6 millones a estas mismas personas y a la exconsellera Trinidad Miró (presidenta del consejo de administración de Circuito del Motor de 2007 a 2011) por los gastos que Valmor Sports no pagó a Circuito del Motor por la organización de la Fórmula Uno de 2008, 2009 y 2010.

Una reclamación que ha caído en saco roto porque, según la consejera de cuentas que ha dictado la sentencia, Margarita Mariscal de Gante (ministra de Justicia y vicepresidenta de Aznar), los argumentos que exhibe en la demanda la Generalitat, de que «se hurtó información relevante al Consell [para adquirir Valmor] son extraordinariamente endebles». También rechaza, como argumentaba la Generalitat, que «la operación de adquisición de compra de Valmor por 0,99 euros no era necesaria, pues había otras opciones para alcanzar dicha finalidad que habrían resultado menos gravosas para los fondos públicos». La magistrada da por buenas la explicación ofrecida por las defensas de las exconselleras y exaltos cargos de que la adquisición de la empresa con 24 millones en pérdidas era la única opción para evitar la penalización de 100 millones de euros si no se organizaban los grandes premios de Fórmula 1 a los que se comprometieron tanto Valmor como la Generalitat. Y advierten que los «daños a los fondos públicos han de ser efectivos, evaluables económicamente e individualizados» y no basados en «meras hipótesis». La Generalitat deberá pagar las costas del juicio que podría alcanzar los 1,5 millones de euros.