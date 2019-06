Els reptes del municipalisme

Hui, 15 de juny de 2019, es constitueixen les diferents corporacions municipals per tot arreu d'Espanya. Molts representants públics continuen o enceten una nova etapa de la seua vida i de la seua vocació com a gestors de la cosa pública. Ho fan, o caldria que ho feren, amb l'objectiu de convertir-se en aliats dels seus veins i veïnes i de ser part activa de la transformació en la millora de la qualitat de vida de tots ells.

Però a més a més, hauran de treballar per anar més enllà de l'Objectiu 11 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), establerts per l'ONU en l'Agenda 2030. «Conseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles». Ho hauran de fer perquè, en realitat, tots els ODS inclouen metes relacionades amb el treball diari dels governs locals i sense la intervenció activa dels ajuntaments, l'aplicació dels Objectius serà un fracàs.

Aquells gestors que quan parlem d'ODS els sona a xinés hauran de posar-se les piles. Perquè els reptes i les demandes als quals s'enfronten els nous regidors van més enllà ja, del tipus de banc o joc infantil que s'instal.la, o si es contenta a un sector determinat de la població o no perquè ens dona més vots o menys.

És evident que des dels despatxos dels responsables públics locals es dissenya no sols el desenvolupament dels barris i ciutats, les polítiques socials, culturals o afavorir la creació de llocs de treball? Des d'ixos despatxos un bon alcalde, alcaldessa, regidor o regidora, ha de ser capaç d'interpretar les necessitats de la seua població, empatitzar amb els problemes quotidians i acudir a instàncies superiors, si s'escau, per demanar solucions o ajudes. Ha de ser sensible a les preocupacions de la seua ciutat o poble i adaptar o buscar nous recursos a la gestió municipal.

Però a més a més, caldrà fer una bona diagnosi de la realitat municipal per saber a quins reptes reals s'enfronten els dirigents locals i poder així aplicar no sols bones polítiques, sinó les correctes.

És per això que els ajuntaments, dintre de les seues possibilitats, i si nó caldrà que facen l'impossible per tindre ixes possibilitats, hauran d'elaborar Plans Estratègics i, a més a més, connectar les linies d'actuació política de present i futur amb els ODS.

Caldrà també que evaluen l'actuació municipal i comproven si les linies d'actuació estan sent les correctes per a un bon desenvolupament ecològic, econòmic i social. Perquè l'objectiu primordial, haurà de ser, satisfer les necessitats de les generacions presents sense comprometre les possibilitats de les generacions del futur per a atendre les seues propies necessitats.

Els nous governs locals que isquen de les sessions plenaries de hui, han d'assumir aquests reptes i objectius. Aquells que no ho tinguen clar no estaran preparats per al futur ni, segurament, per al present. La gestió pública actual demana noves respostes dels gestors locals i una redefinició de les relacions entre la ciutadania i els seus responsables municipals. Des d'aci, a tots ells, els desitge coratge, treball i, sobretot, il·lusió per a la gran responsabilitat que els ciutadans i ciutadanes els han otorgat a les urnes. Endavant!