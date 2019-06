«La fuga» de Gemma Pasqual obri demà la nova edició de «Llegir en valencià»

Els lectors del diari Levante-EMV podran aconseguir demà La fuga, el primer llibre de la col·lecció Llegir en valencià, escrit per l'autora valenciana Gemma Pasqual. La resta de títols es podran adquirir cada dissabte i diumenge amb el diari per només 1 euro.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura i el periòdic presentaren dimecres passat a la Sala Rex Natura d'Alzira la catorzena edició d'aquesta campanya, dedicada enguany a alguns dels espais més singulars del nostre territori amb el lema Monuments emblemàtics. Aquesta iniciativa ens permetrà conéixer de primera mà les històries que, a partir d'un espai significatiu del territori valencià, han imaginat els nostres autors i autores: el monestir de Sant Miquel dels Reis, el castell de Peníscola, la Cova Negra de Xàtiva, el teatre romà de Sagunt, les Covetes dels Moros, el Palau dels Comtes de Cervelló, el Micalet, el far de Sant Antoni, el santuari de Santa Maria Magdalena, el Fadrí i el castell de Dénia.

Són textos escrits expressament per a la campanya per escriptors i escriptores destacats com són Gemma Pasqual i Escrivà, Muriel Villanueva, Xavier Aliaga, Maria Jesús Bolta, Paco Esteve i Beneito, Mònica Richart, Josep Franco, Lliris Picó, Vicent Brotons, Manel Pitarch i Jovi Seser. Així mateix, les cobertes de la col·lecció han sigut dissenyades per a l'ocasió per il·lustradors i il·lustradores valencians com César Sebastián, Sara Bellés, Júlia Moscardó, David González, Fran Parreño, Jaume Mora, Marc Bou, Alba López Soler, Mar Silvestre, Ximo Gascon i Adela Marzà. A més, a l'interior dels llibres hi ha onze dibuixos dels monuments dissenyats per l'artista valencià Fran Parreño.

Concursos i molt més

Junt amb la col·lecció de llibres, hi haurà entrevistes a persones destacades del món de la cultura, l'esport i la política, entre d'altres, i un concurs en el qual els participants hauran de respondre setmanalment preguntes sobre els llibres. Entre els diferents encertants se sortejaran vals de compra per a usar-los als supermercats Consum i a les botigues de Pollos Planes, carrets d'anar a comprar de la marca Rolser, lots de productes Café Silvestre i entrades dobles per al Bioparc.

A més, tots els qui completen la cartilla amb els onze cupons seran obsequiats amb un lot de 8 làmines exclusives (mida DIN A4) amb els monuments de la campanya.

Llegir en valencià és una campanya impulsada des de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura en la qual s'han implicat nombroses institucions públiques i privades vinculades al món del llibre i la cultura, com ara Levante-EMV, Información, Consum, Escola Valenciana, la Fundació Bancaixa, Caixa Popular, el Consell Valencià de Cultura, la Universitat d'Alacant, la Diputació de València, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Generalitat Valenciana.

En aquesta iniciativa també col·laboren Pollos Planes, Rolser, Café Silvestre, Bioparc, l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta i els ajuntaments de Bocairent, l'Alcúdia i Dénia, i té el suport de més de 30 entitats de diferents àmbits, entre les quals s'ha afegit enguany À Punt.

Llegir en valencià 2019

La fuga

Gemma Pasqual i Escrivá

Diumenge, 16 de juny

El monestir de sant miquel dels reis

La biblioteca del papa Luna

Muriel Villanueva

Dissabte 22 de juny

el castell de peñíscola

La mirada del neandertal

Xavier Aliaga

Diumenge 23 de juny

la cova negra de xàtiva

La memòria de les pedres

María Jesús Bolta

Dissabte 29 de juny

el teatre romà de sagunt

El laberint en la roca

Paco Esteve i Beneito

Diumenge 30 de juny

les covetes dels moros

Va per l'aigua!

Mònica Richart

Dissabte 6 de juliol

el palau dels comtes de cervelló

La campana dels lladres

Josep Franco

Diumenge 7 de juliol

el micalet



El vell i el far

Lliris Picó

Dissabte 13 de juliol

el far de sant antoni

L'arquitectura dels somnis

Vicent Brotons

Diumenge 14 de juliol

el santuari de saNta maría magdalena

Una nit molt llarga

Manel Pitarch

Dissabte 20 de juliol

El fadrí de castelló

El regne a l'horitzó

Jovi Seser

Diumenge 21 de juliol

el castell de dénia