Un valenciano saca un 14 sobre 14 en Selectividad, la nota más alta de España

Conseguir las mejores notas posibles en Bachillerato y en la actual selectividad, la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), está al alcance de muy pocos. Pero que muy pocos. Hace diez años se daba un caso en València, donde la joven Ana Ballester conseguía un 14 sobre 14, la misma calificación que ha obtenido Carlos Rodríguez González, alumno del instituto Las Lagunas de Torrevieja. Lógicamente ha quedado primero de su promoción y, detrás de él, Gema María, hermana de Ana Ballester, con un 13,82.

La máxima puntuación en Selectividad es un logro al alcance de pocos, pero es que, además, este alumno traía del Bachillerato la mejor de las calificaciones, un 10 sobre 10.

Bueno, con estas notas, podrá estudiar lo que quiera. ¿Lo ha pensado ya?

Sé que puede chocar un poco por las notas que tengo, pero sí, lo tengo claro, quiero ser dramaturgo, escribir obras de teatro y dirigirlas, es lo que me hace feliz.

¿Y cómo se dio cuenta de que esa era la profesión que quería ejercer?

Ya sé que choca un poco, pero lo tengo muy claro. Hace tres años me encargaron escribir y dirigir un musical en el instituto para recaudar fondos para el viaje de fin de curso. Desde 2016 hemos estrenado tres musicales que han tenido muy buena acogida por todos, profesores, padres y alumnos. Me he dado cuenta de que soy feliz escribiendo teatro y dirigiendo. Ya sé a qué quiero dedicar mi vida profesional. También me gusta y he realizado varios cortos y películas.

¿Realiza alguna otra actividad artística que le haya podido ayudar a tomar esta decisión?

Efectivamente, practico danza contemporánea, flamenco, clásico..., desde que tenía cuatro años. Y lo practico diariamente de lunes a viernes durante dos horas al día, de cinco a siete de la tarde.

¿Y cómo es posible que saque tiempo para conseguir tantos dieces en su paso por el instituto?

Todo es cuestión de organizarse, de ilusionarte por lo que haces, de mantener un buen ritmo de estudio diario todo el curso, no dejar las cosas para el final y tener constancia.

Pero ¿ha podido seguir ese ritmo de entrenamientos durante las épocas de exámenes o en las semanas previas a la Selectividad?

No, cuando tenía exámenes no iba cinco días a danza, fallaba alguno. A lo mejor iba dos o tres días a la semana. Y después de las clases, a estudiar. Habitualmente he estudiado a diario de siete de la tarde a once y media de la noche o doce.

¿Ha sufrido alguna vez la burla de sus compañeros por ser el «empollón»?

No, nunca he tenido ningún problema por ello. De hecho, siempre he intentado ayudar a mis amigos y compañeros. Soy el típico que toma todos los apuntes y luego no tengo problema en compartirlos o que realiza las redacciones y después se las pasa a algún compañero. También he dado clases a mis amigos y nunca he cobrado por ello.

No hay duda de que a los exámenes asistió totalmente preparado. Prueba de ello son las notas que obtuvo. Pero, ¿acudió nervioso a realizar la Selectividad?

Sí. Siempre que acudes a un examen como el de la PAU vas un poco nervioso, por ti mismo e incluso por lo que transmiten los del alrededor, la presión social que hay en torno a este examen.

Pero, ¿sus expectativas serían altas?

Sí claro, pero no me esperaba sacar un 14 de 14 en un examen tan serio como éste. Acudí nervioso, no tenía el pensamiento de sacar la máxima puntuación. El viernes me llamó mi tutora y me dio la enhorabuena por mi nota y cuando me la dijo me quedé en «shock», no me lo creía, de hecho todavía estoy alucinando.

¿Qué materia le resultó más complicada dentro de la Prueba de Acceso a la Universidad?

Para mí fue complicada la prueba de Lengua y no tanto la de Matemáticas, la verdad.

Bueno, con esas notas podrá estudiar Dramaturgia con toda seguridad...

Pues la verdad es que la nota de Selectividad no cuenta para entrar donde yo quiero entrar. Me gustaría estudiar en la Escuela Superior de Arte de Madrid, donde no tienen en cuenta la nota de la PAU para el acceso al Grado de Dramaturgia. De hecho, aún tengo por delante una prueba que superar para poder estudiar lo que quiero donde quiero. Hice un primer examen el lunes pasado, que he superado, y la segunda fase de este examen se compone de una prueba escrita de cuatro horas y de una entrevista personal. Espero poder superar esta prueba de acceso específica después de lo conseguido en la Selectividad.

Perdone que insista en el asunto. Con esas notas, ¿no ha pensado en estudiar alguna carrera técnica?

Podría estudiar Matemáticas o Física, cualquier ingeniería, pero la verdad es que lo que me gusta es escribir y dirigir teatro.

Y, ¿qué le han dicho sus compañeros y amigos de las notas?

Me han felicitado, claro, y estaban muy contentos, la verdad es que hasta más que yo, que aún no sé si creérmelo (ríe).

Cuéntenos algún consejo, algún truco, por ejemplo, ¿dónde solía estudiar usted para los exámenes?

Durante una época frecuenté bastante la biblioteca, pero casi siempre he estudiado en casa, en mi habitación.