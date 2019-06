La máxima de las prestaciones del Imserso

Las pensiones no contributivas constituyen la práctica totalidad (el 99,19 %) de las prestaciones económicas abonadas por el Imserso. Estas, sufragadas mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, garantizan una renta económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y los servicios sociales complementarios del sistema de la Seguridad Social a las personas que no hayan cotizado nunca o no lo hayan hecho el tiempo suficiente para alcanzar la prestación de nivel contributivo.