Rosa Pérez se aferra a su acta de diputada

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática no va a renunciar a su acta de diputada autonómica tras haber sido nombrada miembro del Consell. Así se descartó ayer en su entorno porque en EUPV sí que se contempla compatibilizar ambos cargos, algo que en Podemos no está permitido. Es lo que llevó a Rubén Martínez Dalmau a hacerse a un lado en las Corts, pero en EUPV señalaron que esas son las normas de Podemos, y esa premisa no está incluida en el pacto de la coalición.

Los morados presionaron para que Pérez siguiera el ejemplo de Dalmau pero no es un tema que se vaya a debatir. Esta cuestión también se puso sobre la mesa el domingo, en el encontronazo entre los miembros de la coalición horas antes de hacerse pública la lista de consellers. En EUPV aceptaron que Podemos integre a sus cargos en la conselleria de Transparencia, pero se negaron en rotundo a entregar el acta.

El principal problema es que si Pérez la abandonara, la lista correría en favor de Podemos y entraría Jaume Monfort, lo que dejaría a los de EUPV solo con una diputada, Estefania Blanes, lo que aumentaría la debilidad de UE. Ayer Dalmau dijo que cada grupo tiene sus propios códigos.