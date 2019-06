Sanidad toma medidas en los centros de salud para la detección de chikungunya

Los responsables de Sanidad en la Comunitat se reafirman en que en Alicante debe haber un foco de infección de mosquito tigre y no quieren cesar en la inspección iniciada el viernes pasado hasta encontrarlo. Para ello han decidido tomar medidas entre los facultativos de atención primaria de los centros de salud, para que estén muy atentos ante posibles casos al respecto y realicen las pruebas diagnósticas necesarias que, hasta el momento, no se estaban llevando a cabo, como precisaron a este diario médicos de familia que prefieren no significarse.

El primer caso autóctono de chikungunya en toda España se desveló el pasado viernes en Alicante, toda vez que las autoridades sanitarias islandesas habían informado a través primero de la Unión Europea y del Ministerio de Sanidad español a continuación, del positivo que dieron las pruebas pertinentes practicadas a una mujer, su hermana y el hijo de esta última de cinco años en Reykiavik, después de haber pasado en Alicante los últimos quince días de mayo de vacaciones.

La enfermedad solo puede transmitirla un mosquito tigre infectado y el periodo de incubación dura habitualmente entre 4 y 7 días, aunque puede variar incluso entre 1 y 12 días. Todos estos datos apuntan indefectiblemente a que las turistas islandesas se infectaron aquí. Sanidad trabaja con este convencimiento y con la intención de localizar el posible foco de infección.

Aunque la primera inspección realizada por expertos entomólogos de la Universitat de València no ha permitido capturar ejemplares de mosquito tigre, como concretan desde Sanidad, «se ha solicitado una información más precisa de los movimientos de los afectados durante su estancia en Alicante», con el propósito de seguir peinando estas otras zonas con la misma minuciosidad con que se hizo el viernes «alrededor de cada uno de los puntos donde estuvo hospedada la familia afectada, incluyendo la vigilancia alrededor de las localizaciones –en un chalé de la Playa San Juan y en un hotel– en un perímetro de 200 metros», según concretan.



Inspección

En los próximos días Sanidad ha previsto, por tanto, que se inspeccionen «el resto de zonas donde estuvieron los afectados», en cuanto los responsables del Consell dispongan de los datos que ya han solicitado al país nórdico.