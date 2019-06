"Era surrealista: un presidente de ONG me amenazó de muerte por preguntar"

La décimocuarta sesión del juicio por el desvío de las ayudas a la cooperación acogió las declaraciones de cinco testigos más que, aunque están citados por las acusaciones, apuntalan algunas tesis de las defensas de los principales acusados en esta causa que ha sentado en el banquillo de los acusados al exconseller Rafael Blasco y 23 personas más. Como por ejemplo el hecho de que los trabajos coordinados por la Fundación Hemisferio -creada por los Tauroni- se ejecutaron realmente. Dos de las testigos que declararon ayer y que colaboraron con la ONG Ceiba en Guinea Ecuatorial como expatriada y voluntaria, respectivamente, así lo confirmaron.

La primera, I. G., psicóloga de profesión, ratificó la impartición de cursos en Guinea Ecuatorial, a pesar de los problemas que se encontraron por la burocracia del país o el cambio de la entidad colaboradora en el país centroafricano. También ratificó la entrega de los contenedores con medicamentos, que también se ha llegado a poner en duda. La cooperante aseguró que enviaba mensualmente «una valija con la justificación de los gastos mensuales» al tiempo que elaboraba un «excel con todos los gastos». Y que recibieron «una felicitación del ministerio [guineano] por la constancia y haber realizado tantos talleres», aseguró esta cooperante contratada por la Fundación Hemisferio.

La voluntaria de Ceiba declaró que tuvo que viajar a Guinea por los problemas que causaba el primer presidente de Ceiba, ya que no justificaba los gastos del dinero que se le enviaba. «Al llegar, me vió y me preguntó: '¿Qué haces aquí? No se esperaba que nadie fuera desde España. Explicaciones no me quiso dar ninguna, pero me llegó a amenazar de muerte por preguntar. Es así de surrealista», aseguró la voluntaria M. M. S. O. en respuesta al Fiscal Anticorrupción. Tras cambiar de presidente, los proyectos de cooperación pudieron continuar sin problemas, según la voluntaria.

«I. (la psicóloga que realizaba los talleres) era íntegra y estaba haciendo las cosas muy bien, aunque Guinea era un país muy complicado y había mucha burocracia». Esta voluntaria declaró que apenas estuvo una semana en Guinea, de donde volvió con la justificación de los trabajos realizados. Por eso se extrañó de que la Generalitat les reclame «devolver todo el dinero de las subvenciones. Me llamó la atención, porue se suponía que estaba todo justificado».

Durante la jornada de ayer también declararon dos evaluadoras reclutadas por el equipo de la Universidad Politécnica que examinaban para Caaz y Expande los proyectos que optaban a subvenciones, a razón de 100 euros por proyecto. Ambas se dedican profesionalmente a esta actividad y confirmaron que contactaron con la diputada socialista, Eva Martínez, al detectar cambios en las evaluaciones que «beneficiaban a proyectos muy flojos y otros solventes quedaban fuera».