Compromís propone a Errejón o Carmena como ministros de Sánchez

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha recalcado este jueves su apuesta por que Podemos entre en el Gobierno con ministros independientes y ha propuesto los nombres de Íñigo Errejón o Manuela Carmena, que aunque no son miembros de Podemos sino de la plataforma Más Madrid sí serían independientes.

Sobre la investidura de Pedro Sánchez, Baldoví ha explicado que "cualquier fórmula que consiguiera sumar, vale", y ha destacado que apoyará la investidura de Pedro Sánchez solo si llegan a un acuerdo sobre la financiación autonómica. "Compromís siempre está en el cesto del sí, si llegamos a un acuerdo", ha señalado en referencia a que se de una "solución" para el sistema de financiación valenciano.

"No me importaría ser el submarino de quien sea, si al final hubiera una compensación para no seguir aumentando nuestra deuda", ha recalcado Baldoví.

"Me gustaría cualquier fórmula que consiguiera sumar", ha señalado Baldoví en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, mostrándose favorable a una fórmula de gobierno de coalición o un gobierno que incorpore ministros independientes de Podemos o "de segundo escalón".

En este sentido, Baldoví considera que la mejor opción es un gobierno de coalición como el de la Comunidad Valenciana, donde gobiernan PSPV, Compromís y Unides Podem. "Hemos demostrado que se puede gobernar de una forma razonablemente bien, sin muchos conflictos", ha indicado, al tiempo que instaba a "perderle el miedo" a los gobiernos de coalición.

Baldoví ha descartado entrar en el Ejecutivo, aunque preguntado por qué independientes pueden formar parte del gabinete ha propuesto a los líderes de Más Madrid, Manuela Carmena e Íñigo Errejón.

Preguntado por la posibilidad de que PNV, Bildu, JxCat y ERC apoyen la investidura de Sánchez, Baldoví ha advertido a los partidos de la "irresponsabilidad" que supondría convocar de nuevo elecciones generales y ha indicado que esta situación sería más perjudicial para estas formaciones, que "no obtendrían mejores resultados", ha señalado.

Sobre la ronda de contactos de Sánchez con los líderes de los partidos para recabar apoyos en su investidura, ha considerado "legítimo" que el Presidente en funciones busque "la vía que sea" para poder gobernar. "Solo hay una vía y es legítimo que el partido más votado intente conseguir los apoyos para gobernar", ha apostillado.

En este sentido, Baldoví ha defendido que Sánchez busque el apoyo o la abstención de los partidos nacionalistas porque "los votos que hay detrás de cada diputado son tan legítimos como cualquier otro", ha señalado. Así, ha pronosticado la abstención de Bildu en la investidura, después de que se le permitiera acceder a la Mesa en Navarra.