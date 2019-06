Colectivos en defensa de la bicicleta piden un trazado más atractivo por la Albufera

Colectivos valencianos en defensa de la bicicleta han solicitado a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad modificaciones en los trazados cicloturistas para que sean atractivos y funcionales, en concreto en el Eurovélo 8 y el del parque natural de la Albufera.

València en Bici, Alacant en Bici y Elx en Bici se han coordinado para solicitar a la conselleria que se potencia el carril bici del Saler que lleva a la Albufera, que ofrece restaurantes, playas y un «agradable paseo» por la pinada, para visitar la gola de Pujol, el centro de interpretación del Racó de l'Olla, adentrarse en el Palmar y visitar los campos de arroz hasta la Muntanyeta dels Sants, Sueca y Cullera. Otra opción, según apuntan, sería continuar por el Perelló hasta Cullera, y añaden que ambos recorridos son mejores que la ruta por el oeste, sin servicios turísticos ni playa.

Sobre el trazado previsto para la ruta Eurovélo 8, un itinerario cicloturista de 5.900 km a lo largo del Mediterráneo, consideran que debería ir lo más cercano posible a la costa, y por ello piden que se revise el itinerario y se enlace desde San Pedro del Pinatar hasta Guardamar del Segura evitando el paso por Murcia ciudad. De esta manera, defienden que también sería más atractivo desde el punto de vista turístico.

Los colectivos alertan de que si el dinero se gasta en una oferta que no es turísticamente atractiva por carecer de servicios, no se utilizará y se puede caer «en el típico error de pensar que es la bicicleta la que no interesa», argumentan.