Disfruta de las Fiestas Patronales y Moros i Cristians de Pego

Alicante es una provincia conocidamente festiva. No hay un solo municipio que no celebre sus particulares fiestas patronales o se una a las tradiciones de la provincia. Durante todo el año te puedes encontrar con alguna fiesta en cualquier municipio alicantino, aunque en verano es cuando más concentración de festividades hay por la Costa Blanca.

A pesar de la gran variedad de fiestas y tradiciones que tienen los pueblos alicantinos, por encima de todas estas destaca la fiesta de Moros y Cristians, declarada Bien de Interés Turístico Internacional y muy reconocida a nivel nacional y, cada vez más, internacional.

Prácticamente todas las localidades de Alicante celebran esta fiesta durante el verano. Pego no podría ser menos. La localidad de la Marina Alta unifica en el calendario sus fiestas patronales, en honor al Santísimo Ecce-Homo, con las fiestas de Moros i Cristians, que fechan sus inicios en el siglo XVI.

Las fiestas patronales de Pego se celebran el último fin de semana de junio y están vinculadas en la antigüedad con las fiestas de la Preciosísima Sangre, que se remontan al siglo XVIII. Este año, las fiestas de Pego empiezan el viernes 21 de junio, hasta su cierre el próximo miércoles 3 de julio.

Durante esa semana se llevan a cabo actos religiosos, como misas y procesiones; además, hay otras actividades lúdicas como conciertos, atracciones infantiles, etc.



Agenda de actos de las Fiestas de Pego 2019



Viernes, 21 de junio

9.00 h - Tiro y arrastre en el camino de Sant Antoni.

11.30 h - Celebración de San Joaquín, patrón de los jubilados, con pasacalle desde el Hogar del Pensionista hasta la Iglesia de la Asunción.

12.00 h - Misa.

14.00 h - Comida en el Hogar del Pensionista.

21.30 h - Cena en el Paseo Cervantes amenizada por un conjunto musical.

Sábado, 22 de junio

9.00 h - Tiro y arrastre en el camino de Sant Antoni.

20.00 h - Concierto de Fiestas a cargo de la Agrupación Musical de Pego en el Paseo Cervantes, junto a la fuente de las Ninfas.

20.00 h - Concurso nocturno de paellas Vila de Pego en la calle Calvari Vell organizado por el "Club de Caza y pesca de Pego". Estará amenizado por un conjunto musical.

21.00 h V Reto "24 horas de running" en la pista de atletismo del Pujol. Organizado por Dorsal 19.

23.00 h - Noche de Rock en el recinto multiactividades "La Trilladora" con los siguientes grupos: TESA, REACCIÓ, AUXILI, MAFALDA y DJ MACONDO. Entrada gratuita y servicio de barra ofrecido por asociaciones de fiestas del pueblo.

Domingo, 23 de junio

8.30 h - "Despertà" de las fiestas en honor a San Cristóbal por las calles del pueblo.

9.00 h - Tiro y arrastre en el camino de Sant Antoni.

11.00 h - Misa en honor a San Cristóbal en la Iglesia de la Asunción. A continuación, desfile de vehículos. Itinerario: Paseo de Michel, C/ Dénia, Avenida de Fontilles, San Rafael, San Carlos, Cervantes y Pla de la Font. En el cruce de la calle San Agustín y Llavador se bendecirán los vehículos.

19.00 h - Procesión del Corpus por las calles del pueblo.

22.00 h - Actuación de la Universal Chamber Orchestra en el Teatro Municipal. Entrada gratuita.

Lunes, 24 de junio

10.00 h - Día de los niños en el Paseo de Michel. Actividades acuáticas. No olvidéis traeros flotadores para poder tirarse a la pista resbalando.

Martes, 25 de junio

10.00 h - Día de los niños en el Paseo Cervantes. Actividades gratuitas para los niños durante toda la mañana.

Miércoles, 26 de junio

6.00 h - Montaje del Castillo de Moros y Cristianos en el Paseo Cervantes. También se colocarán las banderas en la fachada de la casa del pueblo.

10.00 h - Torneo 3x3 de baloncesto en el Paseo Cervantes organizado por el CB Pego.

19.00 h - Musical infantil "Nunca Jamás" en el Polideportivo Municipal. Entrada gratuita.

22.30 h - Musical "Acrobatic Dance" en el Polideportivo Municipal. Entrada gratuita.

Jueves, 27 de junio

11.00 h - Los representantes de la Junta Central visitarán las diferentes cábilas para hacer oficial el comienzo de la fiesta de Moros y Cristianos.

20.00 h - XXVII Desfile infantil de Moros y Cristianos. Comenzará el desfile el bando moro seguido del bando cristiano.

Itinerario: C/ San Miguel, C/ Capitán Cendra, C/ San Jaime, C/ San Agustín y Pla de la Font.

00.00 h - Baile de la Capitanía en el Pla de la Font con la orquesta "La Tribu". Barra con precios populares.

Viernes, 28 de junio

7.00 h - Diana desde la oficina de Correos a cargo de las filaes moras Al-Hagamba-Muza, Feixucs y Ha-Ben-Sahines. Desfile por todo el pueblo.

19.00 h - Entrada-parlamento. Itinerario: cruz de la calle San Miguel, C/ Capitán Cendra, C/ San Jaime, C/ San Agustín hasta el Pla de la Font donde la filà embajadora, Almogàvers, pondrá en escena la embajada-parlamento.

A lo largo de la noche, habrá verbenas en las diferentes cábilas.

Sábado, 29 de junio

11.00 h - Partido de fútbol de veteranos entre las leyendas del Pego CF y las de la UE Oliva en el campo de fútbol Cervantes.

20.30 h - Desfile de Moros.

Itinerario: C/ San Rafael, Plaza del Mercado, C/ Poeta Llorente, C/ Mayor, Pl. Ayuntamiento, C/ Ecce-Homo, C/ Capitán Cendra, C/ San Jaime, C/ San Agustí, Pla de la Font, Paseo Cervantes por la izquierda hasta el cruce con C/ Pere Sala.

00.00 h - Baile de Moros y Cristianos en el Polideportivo Municipal. Actuación de la orquesta Mónaco seguida de Discomóvil a cargo de la discoteca Falkata.

Domingo, 30 de junio

12.00 h - Pasacalle informal de todas las filaes por las diferentes calles del pueblo hasta concentrarse a las 13.00 h en el Paseo Cervantes, donde se ofrecerá un aperitivo popular.

20.30 h - Entrada cristiana con el mismo recorrido que la entrada mora.

Lunes, 1 de julio

20.00 h - Concierto a cargo de la Banda de cornetas y tambores de la cofradía del Ecce-Homo en el Paseo Cervantes.

20.30 h - Concierto del cantautor valenciano Jonatan Penalba en el Paseo Cervantes.

Martes, 2 de julio

9.00 h - Exhibición de la imagen del Santísimo Ecce-Homo en la Capilla del Ecce-Homo para su veneración, culto y peticiones. Éste será el único día del año en que se encontrará arriba del altar de la Capilla para darle culto y que la gente pueda acercarse a la imagen. Se mantendrá en el altar hasta las 13.00 h.

19.30 h - Solemnes Vísperas del Ecce-Homo en su capilla para conmemorar la fiesta anual de la Hermandad Sacerdotal del Santísimo Ecce-Homo. A continuación, traslado de la imagen a la Iglesia de la Asunción.

20.15 h - Concierto de Fiestas con"La Clandestina" en la plaza de la ermita de San José.

00.00 h - Aurora en honor al Santísimo Ecce-Homo por las calles del pueblo. Salida desde la Capilla.

00.30 h - Verbena a cargo de la orquesta Crash en el Pla de la Font con servicio de barra a precios populares a cargo de las asociaciones del pueblo.

Miércoles, 3 de julio. Día de La Sangre. Día del Santísimo Ecce-Homo, patrón de Pego.

8.00 h - Volteo general de campanas.

11.30 h - Solemne misa concelebrada por los sacerdotes de Pego.

13.00 h - Al terminar la misa, mascletà aérea en la plaza del Ayuntamiento. Después, visita a la Residencia San Juan de Dios.

19.00 h - Tradicional reparto de la "murta".

21.00 h - Solemne procesión. Itinerario: Plaza del Ayuntamiento, plaza Mayorazgo Cendra, Ramón y Cajal, Camilo Pérez, Jaime I, Mayor, Plaza del Ayuntamiento, Ecce-Homo.

Al terminar la procesión, podremos disfrutar de un espectáculo en la plaza del Ayuntamiento con luz, imágenes, sonido y fuego, que representará en pocos minutos el nombre de Pego.