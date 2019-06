El juez de Alquería multa a un exgerente de Divalterra por no acudir a declarar

El exgerente de Divalterra, Josep Ramón Tiller, debía comparecer ayer como investigado para declarar en el caso Alquería, que indaga sobre los contratos de alta dirección que aprobó la empresa pública dependiente de la Diputación de València. Sin embargo, Tiller dio plantón al juez, al fiscal anticorrupción y al resto de abogados de las defensas y no acudió a la Ciudad de la Justicia a declarar. El letrado de Tiller había presentado un recurso de reforma en el que alegaba que tenía otro juicio en Gandia, por lo que no podía comparecer. Aunque este recurso había sido rechazado por el titular del Juzgado de Instrucción 9 de València, que instruye el caso Alquería, por una formalidad ya que no consta formalmente la designación de poderes (apud acta, en términos judiciales) del letrado de Tiller en esta causa.

Así que formalmente la incomparecencia del exgerente de Divalterra le acarrea una multa de 300 euros, según establece la ley de enjuiciamiento criminal, que habría recaído en el abogado si Tiller hubiera decidido acudir a la Ciudad de la Justicia, aunque fuera sin letrado, según explican abogados que suelen participar en este tipo de causas penales.

En la misma providencia, el magistrado del caso Taula vuelve a citar al exgerente de Divalterra la próxima semana. Con el «apercibimiennto» de que si vuelve a eludir su cita judicial cometerá un delito de obstrucción a la justicia y podrá ser detenido.

Quien sí compareció, a petición propia, fue Pau Pérez Lledó, exconcejal de Compromís en Oliva, que fue director del área de Turismo de Divalterra desde el 4 de noviembre de 2015 hasta el 30 de abril de 2017. Pérez declaró que logró el trabajo porque lo solicitó a la diputada de Turismo, Pilar Moncho, y que fue la que intercedió ante los exgerentes Josep Ramón Tiller y Agustina Brines para que lo contrataran y con los que Pérez Lledó apenas tuvo trato, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaración. El director de Turismo cesó en su trabajo por «pérdida de confianza» de la diputada, que solicitó a la gerente Brines el despido de Pérez como directivo.