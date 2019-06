El Tribunal de las Aguas premia al Vicerrectorado de Proyección Territorial de la Universitat de València

La Unidad de Apoyo al Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad de la Universitat de València, galardonada por el Tribunal de las Aguas

Este reconocimiento ha sido concedido por el tribunal en agradecimiento a la labor desempeñada por el equipo técnico en la organización de la Tercera Conferencia Internacional de la Red de Museos del Agua, un evento de talla mundial que se ha celebrado en Valencia con motivo del décimo aniversario de la declaración del Tribunal de las Aguas como Patrimonio Inmaterial de la Unesco.

Este jueves 20 de junio, después del acto tradicional del Tribunal de las Aguas en la Puerta de los Apóstoles, el equipo que forma la Unidad de Apoyo al Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad de la Universitat de València ha sido galardonado con la medalla del tribunal.

De esta forma, la institución milenaria ha querido reconocer el trabajo realizado por este equipo técnico de la Universitat de València en la 3rd International Conference of the Global Network of Water Museums. Un encuentro organizado por la Universitat de València, a través del Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad, en colaboración con el Tribunal de las Aguas de la Vega de València y la Red Global de Museos del Agua (WAMU-NET). A lo largo de las tres intensas jornadas participaron en el evento cerca de un centenar de asistentes provenientes de veinte países de los cinco continentes.

La Unidad de Apoyo ha manifestado su agradecimiento por el reconocimiento a su dedicación, "con la inyección de motivación que esta medalla supone, continuaremos trabajando al servicio de nuestra Universitat de València, comprometida con la sociedad valenciana", han apuntado los galardonados.

La Universitat de València mediante el Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad tiene prevista la celebración de más actividades y actos conmemorativos que se llevarán a cabo durante 2019 con motivo del décimo aniversario de la declaración del Tribunal de las Aguas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Entre ellos destaca la realización de una decena de jornadas formativas en el territorio que tendrán como objetivo visibilizar los valores culturales y ambientales de la cultura tradicional valenciana del regadío y poner de manifiesto la trayectoria histórica del Tribunal de las Aguas.