La gerente del Hospital La Fe, Mònica Almiñana, dejará el cargo en 15 días

La doctora Mònica Almiñana seguirá siendo la gerente del Hospital La Fe hasta su cese oficial, que se hará efectivo en un plazo de 15 días. Así lo confirman fuentes del hospital, que aseguran que la gestión de la «nueva etapa» que abre el Botànic II, «supone marcar unas nuevas directrices y estrategias».

Esto, «si bien van en la línea de la anterior gestión y en el espíritu del Botànic», detallan las mismas fuentes, «implica un cambio en las estructuras que facilitan un nuevo impulso renovado en esta etapa». Desde el centro hospitalario también aclaran que el liderazgo del Hospital La Fe «es un tema de vital importancia, y se enmarca dentro de una planificación de legislatura para afrontar los próximos 4 años».

Almiñana llegó a su cargo tras ser nombrada por el Consell en noviembre de 2015, no exenta de polémica, ya que era una persona ajena a la administración y no formaba parte del personal estatutario de la Conselleria de Sanidad. Además, se hacía por libre designación, y no a través de un baremo de méritos, como venía siendo habitual.



Exsenadora del PSC

Asimismo, aunque médica de formación, era, además, senadora del Partido Socialista de Cataluña (PSC), en el momento en el que se hizo público su nombramiento. En abril de 2017, el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 8 de València confirmó su nombramiento y dio por bueno el procedimiento seguido por la Generalitat, que había sido denunciado por otra aspirante al puesto, aunque fuera de los plazos establecidos para ello.

Antes de llegar a València y como ya publicó este periódico, Almiñana (Barcelona, 1971) había ejercido diez años como médico de familia, contaba con cuatro de experiencia hospitalaria y había dirigido un gran centro de primaria en Barcelona y un área de 1.300.000 habitantes con hospitales como Bellvitge, San Joan de Déu, el ICO, el Clínic.

En la Comunitat Valenciana ha estado al frente de un área que, además de la Fe, cuenta con una veintena de centros de salud. A su llegada, apuntaba que venir de fuera era «una ventaja» porque «ves con otro prisma y puedes mejorar cosas que siempre se han visto igual». En una carta que dirigió a los trabajadores aseguraba que su objetivo era trabajar para «mejorar la calidad de la atención sanitaria de toda la ciudadanía».