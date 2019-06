Los centros de salud harán pruebas a los pacientes con picadura de mosquito y fiebre

La Conselleria de Sanidad se ha propuesto controlar al máximo el virus de chikungunya como enfermedad considerada ya emergente en la Comunitat Valenciana al haberse producido el primer caso autóctono en Alicante y no ya importado como había sucedido hasta el momento en el conjunto del país.

A partir de ahora, y como parte del protocolo de vigilancia epidemiológica decretado por los responsables sanitarios, los médicos de atención primaria solicitarán de forma generalizada que se hagan cultivos a pacientes que presenten una sintomatología sospechosa, como puede ser la picadura de mosquito con un abón más grande de lo normal y acompañada de fiebre intensa.

«Se trata de una prueba como la que se lleva a cabo para un esputo, un exudado o una herida. Hasta ahora no era frecuente ni se llevaba a cabo porque no se sospechaba nada pero a partir de ahora se trata de dictaminar si se trata del virus de chikungunya», destaca Aurelio Duque, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Comunitaria.

Aclara, no obstante, este portavoz de los médicos de familia que no se trata en ningún caso de alarmar a la población porque la prevención pasa de entrada por protegerse con un repelente antiinsectos. Solo ante una picadura sospechosa y si se tienen dudas, recomienda consultar con el médico de Primaria.

«El tema radica en que ya no se trata de algo que viene importado, porque el germen solo se criaba en África y el mosquito tigre estaba allí», aclara. Ahora el mosquito ha pasado la frontera y vive y coloniza nuestras aguas estancadas con sus huevos y larvas «como consecuencia del cambio climático. Ya no se limita a algún caso por alguien que haya viajado a esos países», y el virus chikungunya se ha convertido en una de las enfermedades emergentes.

Como una gripe

Como los síntomas son similares a los de una gripe fuerte, ni pacientes ni médicos habían prestado atención a esta enfermedad, al menos hasta el momento, que tampoco reviste mayor gravedad que una gripe, como aseguran los facultativos consultados.

Duque añade que si afecta a una persona joven sin factores de riesgo, lo más común es que sienta un malestar general porque duelen los huesos y los músculos. «Puede ser más problemático si afecta a una persona con diabetes o con una insuficiencia cardíaca porque complica la enfermedad base».

Así, salvo que exista una enfermedad de riesgo previa, el malestar puede prolongarse un par de semanas «y dejar al afectado cansado». En el resto de casos puede haber una mayor vulnerabilidad, por lo que se debe incidir en la prevención porque no existe vacuna. Duque se muestra convencido de que si se hubieran hecho los cultivos antes de ahora, el chukungunya se habría detectado con anterioridad, pero que no se ha hecho porque no existía la firme sospecha que hay ahora.

Días con temperaturas de 30 se generalizan cada vez más y unido a la humedad la presencia de aguas estancadas se convierten en un caldo de cultivo ideal para estos insectos.

El portavoz de la Sociedad de Médicos de familia añade que a raiz de los casos dictaminados en Islandia entre turistas que acababan de llegar de sus vacaciones de quince días en Alicante «los profesionales, facultativos y enfermeros deberán estar mejor formados porque los casos de chikungunya van a ser mucho más frecuentes de lo que pueda parecer. La picadura por mosquito tigre será frecuente por culpa del cambio climático, el medio ambiente es un caldo de cultivo y hay que asesorar a los agricultores», sopesa.