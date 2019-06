¿Cómo comunicar el cambio climático?

Presentación del libro «Climas y tiempos en el País Valenciano», en la Sede Universitaria de Alicante. A más de un insipiente le chirría que en el título aparezca País Valenciano y no Comunidad Valenciana. Les invito a leer el preámbulo del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Y a reflexionar, en este caso, sobre los conceptos de país y paisaje, en su sentido geográfico, no político. Pero queda mucho descerebrado suelto en las redes sociales con los que no vale la pena perder el tiempo. Tres buenos comunicadores del tiempo y clima, Mercedes Martín, Victoria Rosselló y Jordi Paya, presentes en la sala, apuntan la idea principal, a modo de conclusión, de este acto, donde se reunieron casi todos los autores que han participado en el libro: la importancia de transmitir al gran público, con rigor, las alteraciones que ya están mostrando algunos elementos climáticos (temperaturas y precipitaciones) y las que pueden registrarse en las próximas décadas. Es un tema serio, porque nadie encuentra una solución fácil, una fórmula mágica para ello. Si se abusa del catastrofismo, como suele ser normal, terminamos por desgajar la ciencia de la noticia. Porque el cambio climático por efecto invernadero de causa antrópica es un proceso silencioso, lento, progresivo, pero constante. Si le quitamos importancia, como todavía algunos pretenden, auspiciamos la mentira científica a un proceso que comienza a ser preocupante. Pero es complicado encontrar un término medio que informe, que comunique la realidad sin espectacularidad. Algunos programas de televisión, como Orbita Laika, lo han conseguido. Ahí esta también el rigor, seriedad y carácter didáctico de José Miguel Viñas, un científico que ha comprendido la necesidad de hacer digerible a la sociedad los procesos complejos. Y el cambio climático es uno de ellos. Pero no suele ser habitual encontrar acciones de comunicación de cambio climático de tanta calidad. En este contexto, creo que lo mejor es siempre informar con rigor, con regularidad, de los avances que se van produciendo en la investigación climática. Y de los efectos que ello puede tener en las actividades económicas y en la población. Que serán positivos y negativos, según sea el caso. Y de todo hay que informar. De todo.