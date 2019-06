"Es una victoria del feminismo"

«Es una victoria del movimiento feminista. Lo vivimos como una reconciliación con la justicia.» Amàlia Alba, presidenta de la Federació de Dones Progressistes, resume la transcendencia, más allá de lo jurídico, que tiene la sentencia del Tribunal Supremo que eleva la condena de nueve a 15 años a los cinco miembros de la Manada por violar a una joven en las fiestas de San Fermín de Pamplona en 2016.

El fallo del alto tribunal, el tercero sobre este caso, mantiene los mismos hechos probados que la Audiencia Provincial y el TSJ de Navarra. Pero donde aquellos vieron un abuso sexual, los cinco magistrados del Supremo elevan la calificación penal y lo convierten en delito de violación. La clave está en que para los jueces navarros se dio una situación de 'prevalimiento' (superioridad sobre la víctima), mientras que para el Supremo sí hubo 'intimidación', uno de los condicionantes para que se considere violación.

El margen a la interpretación que deja la ley sobre qué tipo debía aplicarse es uno de los aspectos que más debate ha generado en este caso. «No es posible que con los mismos hechos probados pueda haber condenas tan dispares y una calificación de un delito tan dispar. Esto nos lleva a pensar que es necesario que se modifique el Código Penal. No es necesario decir que no [para que se considere violación]», apunta Herminia Royo, abogada de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, que ayer estuvo presente en la sala.

«La fiscal hizo un alegato desde un punto de vista feminista. Solo el espacio en que se produjo, pequeño, con cinco hombres de complexión fuerte y una chica recién cumplidos los 18 años, ya era intimidación», añade Ríos sobre la posición de la fiscal Isabel Rodríguez. «No se puede pedir a la víctima una actitud peligrosamente heroica», afirmó el Ministerio Público.

En la misma línea, Julia Sevilla, profesora de Derecho Constitucional de la UV, celebra que con este caso «se han definido claramente cosas que antes no lo estaban. No necesitas poner en riesgo tu vida para acreditar que es una violación. A partir de ahora no se podrá calificar alegremente como que se ha hecho ante circunstancias parecidas. ¿No hay bastantes muertes ya, que además hay que ser heroica?».

La jurista, que defiende la interpretación como parte del Derecho, se suma también a la petición de reforma de los delitos sexuales. «Estaría de acuerdo con que se aclarara lo máximo posible. Se ha visto que esa calificación del Código Penal actual puede dar lugar a una interpretación que no se considera adecuada en relación al tiempo actual. Lo lógico es que se revise», apunta.

Una sentencia muy importante

«Más allá del eco social y mediático, la sentencia es jurídicamente muy importante», vaticina Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. Por un lado, se refiere a la intimidación ambiental, por actuar en grupo, que no figura en el Código Penal pero que la jurisprudencia está incluyendo. La intimidación, básica para que se considere violación, es «la amenaza de causar un mal inminente, por ejemplo con una navaja o pistola». «Pero en las colectivas es generar un ambiente, una situación de hecho que provoca pánico o imposibilidad de defenderse», apunta Bosch.

El fallo del Supremo entronca con el debate abierto estos tres años y que reclama una reforma del Código para que la tipificación se centre en el consentimiento y no en la violencia. «El Supremo remarca adecuadamente que el consentimiento se ha de expresar. No es suficiente que no se diga que no. Una relación puede comenzar sin palabras pero se continúa la interacción afectivo sexual que denota aceptación. El Supremo dice que el silencio no es suficiente, y más causado en una intimidación de tipo colectivo», apunta Bosch, que ve este fallo influyente para futuras sentencias. Porque vendrán más juicios. Desde aquella manada, se han reseñado casi un centenar de casos, 14 de ellos en la C. Valenciana, muy sonados como los de Callosa d'En Sarrià, la Marina o las fiestas de la Magdalena de este año. «Sería muy importante hacer una reflexión sobre qué está pasando con nuestros jóvenes», apunta Amàlia Alba, de Dones Progressistes: «Vemos estudios que dicen que no hay educación sexual ni en escuelas ni en las familias, que aprenden a través del porno y se reproducen comportamientos que están normalizando».