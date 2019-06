Todo antes que repetir elecciones generales

El president de la Generalitat, Ximo Puig, cree que repetir las elecciones generales es el peor escenario posible ante el bloqueo político en España, pues «no se puede estar cuestionado permanentemente la decisión de los votantes». Una solución sería que el PP se abstuviera para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, dijo ayer.

Esta medida, argumentó, iría «en coherencia» con lo que los populares pidieron al PSOE y los socialistas hicieron para favorecer la investidura de Mariano Rajoy en la pasada legislatura.

En un entrevista en Onda Cero, aseguró que nadie le ha preguntado ssobre si el líder de Podemos, Pablo Iglesias, debe entrar en el Gobierno o no, si bien defendió que cuando los ciudadanos votan «hay que intentar buscar gobiernos estables». «Enmendar la plana permanentemente a los votantes no me parece la mejor solución», afirmó el jefe del Consell.

Además de la abstención del PP, otra solución sería, en opinión de Puig, que Ciudadanos diera un paso adelante y facilitara un gobierno de Sánchez. Otra sería fórmulas de apoyo con Podemos y otras fuerzas, dijo. Lo que no sería razonable es que «no se diera una salida a lo que los ciudadanos han votado».