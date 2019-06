Demà finalitza el termini per a sol·licitar una plaça en les escoles oficials d'idiomes

Demà a mitjanit finalitza el termini per a sol·licitar una plaça per a aprendre un idioma el pròxim curs a les escoles oficials (EOI) de la Comunitat Valenciana. Una vegada el candidat haja rebut la confirmació de la plaça, el període de formalització de matrícula, serà del 16 de juliol al 10 de setembre.



En esta ocasió, la Conselleria d'Educació ha simplificat el procés d'admissió a les EOI, per tal que l'alumnat s'hi puga inscriure telemàticament d'una manera molt més senzilla amb una nova plataforma a través del web: www.eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula.



El 15 de juliol es publicaran els resultats de l'adjudicació de vacants per a l'alumnat i la matrícula es formalitzarà del 16 de juliol al 10 de setembre. Perquè el procés de matriculació siga efectiu, s'haurà de lliurar la documentació requerida a l'escola oficial d'idiomes corresponent.





Quasi 99.00 places totals

L'alumnat que acredite un domini suficient de les competències d'un idioma o que haja cursat estudis a una EOI es pot incorporar al curs següent corresponent; si no posseïx certificats, podrà accedir si supera una prova de nivell al setembre. La preinscripció a esta prova ja està oberta i es podrà efectuar fins al 8 de setembre. Cada escola publicarà el calendari per a realitzar-la, però, en qualsevol cas, els resultats es faran públics abans de les 22 hores del dia 18 de setembre.A més, es reserva un període d'admissió extraordinari, del 16 al 19 de setembre, per a l'alumnat de l'EOI que haja suspés l'examen de certificació en la primera convocatòria, per als aspirants que requerisquen la prova de nivell, o per a totes aquelles persones que no s'hi hagen pogut inscriure en el període ordinari. Les vacants per al segon període d'admissió es publicaran el dia 16 de setembre.Els usuaris poden triar en una mateixa sol·licitud els cursos de diferents idiomes en les escoles oficials que vulguen. Abans s'havia de fer una sol·licitud per a cada idioma que es desitjara cursar i només es podia triar una escola oficial d'idiomes. Ara, en una única sol·licitud es triaran els idiomes, les escoles oficials i els horaris que millor s'adapten a les necessitats de cada alumne.Pel que fa a l'oferta de vacants, les places total oferides són 79.050: 27.960 corresponen a les EOI de les comarques d'Alacant, 11.370 a les de Castelló i 39.720 a les de València. D'estes, en el període ordinari de juny es publiquen 62.472: 21.464 a les comarques d'Alacant, 10.473 a les de Castelló i 30.535 a les de València.Així mateix, es guarden 16.578 places perquè quede oferta disponible en el període d'admissió extraordinari, que tindrà lloc al setembre, de les quals 6.496 pertanyen a les comarques d'Alacant, 897 a les de Castelló i 9.185 a les de València.Totes estes places es completen amb cursos gratuïts en línia per al professorat; cursos formatius complementaris orientats al treball de la destresa oral; grups d'iniciació; grups per a preparar les proves de certificació; grups de perfeccionament, el programa «That's English» i activitats complementàries en mediateques, fins a arribar a les 98.800 places finals.El professorat que ja haja sigut admés en el Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat (Pialp), s'haurà de formalitzar la seua sol·licitud abans del 5 de juliol.