Èxit de la 1ª edició d'«Esport a l'escola +1h»

Junt amb la fi del curs escolarha arribat l'equador de la primera edició del projecte «Esport a l'Escola +1h», una iniciativa que ha aconseguit augmentar el nombre d'hores destinades a l'assignatura d'Educació Física en 3r i 4t de Primària i impulsar la pràctica de l'activitat física i de l'esport entre l'alumnat dels centres educatius promotors de l'activitat física i l'esport (Cepafe).

En total, quasi 11.000 xiquets i xiquetes valencians s'hauran beneficiat al final d'este programa, que s'integra dins de la iniciativa «Comunitat de l'Esport». El projecte el desenvolupen conjuntament la Generalitat Valenciana i la Fundació Trinidad Alfonso, per a impulsar una sèrie d'accions i iniciatives que contribuïsquen a convertir el territori valencià en una referència de l'esport nacional.

Les federacions esportives valencianes són les encarregades de desenvolupar les activitats en els centres escolars que, dins de la seua programació, tenen implementada una hora més d'Educació Física, més enllà de les dues ja estipulades.

Així, en els 88 centres educatius adherits, els escolars han practicat diferents esports: des dels més clàssics, com l'atletisme o el judo, fins a alguns menys freqüents i que han suposat per a molts xiquets i xiquetes el seu primer contacte, com l'esgrima, l'orientació o el salvament i el socorrisme. Escacs, bàdminton, beisbol, esports adaptats (FESA), hoquei herba, pàdel, rugbi, triatló i voleibol han completat l'oferta esportivoeducativa.

El pressupost del projecte ascendix a 400.000 euros i ha sigut íntegrament assumit per la Fundació Trinidad Alfonso. Els diners s'han destinat, d'una banda, al desenvolupament de les sessions i la contractació de tècnics i, d'una altra, a l'adquisició del material esportiu que es queden els centres.



Més en 2020

Les federacions asseuren que la primera edició ha sigut un èxit i ja es treballa per a posar en marxa la segona, en 2020, amb més centres.

Elena Tejedor, directora de la Fundació Trinidad Alfonso, explica que «una hora més d'esport en els col·legis, a més d'aconseguir una societat més sana en el curt, mitjà i llarg termini, millora el rendiment acadèmic i reduïx l'absentisme».