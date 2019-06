Recomendaciones para evitar ahogamientos en las playas

La presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y vicepresidenta de la Federación Europea Salvamento, Isabel García, ha alertado este miércoles de que casi el 90 por ciento de los ahogamientos en espacios acuáticos se produce en zonas no vigiladas y el perfil principal es del una persona mayor de 45 años, por lo que ha subrayado la importancia de que tanto mayores como niños no se bañen solos sino que estén "siempre vigilados".

Así lo ha indicado en el transcurso de un simulacro de rescate acuático llevado a cabo junto con Cruz Roja en la playa de la Malva-rosa de València, ensayos cuyos resultados se incorporarán a una investigación que se realiza con la empresa danesa Q2M2 y que será expuesta en el Congreso Mundial de Ahogamientos, que tendrá lugar el 8 y 10 de octubre de este año en Durban (Sudáfrica).

"Los socorristas no están aquí para amargarnos las vacaciones", ha recalcado García, quien ha incidido en la importancia de bañarse en zonas vigiladas, bajo presencia de estos profesionales y de prestar atención a sus indicaciones y al color de la bandera que ondee en ese momento.

Junto a estos simulacros y Cruz Roja también ha arrancado la campaña #StopAhogados, que se puso en marcha por el ente federativo por primera vez en 2016, y que se desarrolla en once espacios acuáticos de España hasta septiembre con el objetivo de concienciar a los bañistas de los "peligros que conlleva el medio acuático", con el fin de poder "prevenir y actuar".

El objetivo de la campaña es "unificar todas las labores de prevención que se realizaban en espacios acuáticos", como ha señalado la presidenta de la RFESS, Isabel García, que ha detallado que #StopAhogados surgió a raíz del Informe Nacional de Ahogamientos de 2015, que reveló más de 400 muertes en España por esta causa.

"Esta campaña ha evolucionado hasta este año que se ha firmado un acuerdo de colaboración con Cruz Roja Española, con la que se desarrollan acciones de prevención en once espacios acuáticos, que han comenzado esta semana en València y terminan en septiembre", ha explicado.



"Cifras bastante dramáticas"

En cuanto al simulacro, la finalidad es ver "la evolución de los tiempos de rescate de un accidentado". García ha indicado que en el último estudio que han hecho entre 2015 y 2018, se cifran en "más de 1.700 las muertes por ahogamientos en España". "Son cifras bastante dramáticas como para que todos se conciencien e intentar hacer campañas de sensibilización y formación, para que toda la sociedad sepa los peligros que conlleva el medio acuático, para poder prevenir y actuar sobre ellos", ha incidido.

En este acto ha estado acompañada del vicepresidente de Cruz Roja Española en la Comunitat Valenciana, Juan José Collado, que ha afirmado que estas jornadas en las que participan con la RFESS sirven para "mentalizar a todos los usuarios de las playas de que esto va en serio y que en Valencia en verano hay 300 profesionales de Cruz Roja que trabajan para que esto no suceda".

Según el Informe Nacional de Ahogamientos 2018 publicado por la RFESS, el año pasado en España murieron 373 personas ahogadas, 37 de ellas en la Comunitat Valenciana. La provincia con más fallecidos por esta causa fue Valencia con 14, seguida de Alicante con 13 y Castellón con 10. El 83% de los ahogamientos a nivel nacional se produjeron en zonas sin vigilancia, cifra que en la Comunitat fue diez puntos porcentuales menor.



Evitar imprudencias

En caso de avistar un posible ahogamiento, la presidenta de la RFESS ha indicado que lo primero que se debe hacer es "avisar a emergencias y al socorrista y no cometer la imprudencia de entrar en un espacio que no se controla y sobre todo si el mar está complicado. De hecho muchos ahogamientos se han producido porque personas que no sabían nadar han entrado en espacios acuáticos para socorrer a alguien y por desgracia al final han terminado fallecidos los dos. Hay que ser muy consciente de las capacidades de cada uno y sus conocimientos", ha alertado.

García ha resaltado la importancia de la "señalización" y ha pedido "una normativa estatal que regule la seguridad acuática en todo su espacio, solo existe en algunas comunidades autónomas y para piscinas". "Reivindicamos la creación de la Dirección General de Seguridad Acuática, que regule toda una formación homogénea de todos los socorristas, que es bastante caótica, hay miles de empresas y cada una hace la que considera oportuno para bien o para mal", ha recalcado.

