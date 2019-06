El tiempo en València: la brisa del Mediterráneo retrasa al fin de semana la ola de calor

El viento de levante funciona como un «refrigerador natural» y es el causante de que la cálida masa de aire africana todavía no haya repercutido en las temperaturas en la Comunitat Valenciana. Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se asegura

que «las brisas y el aire fresco mediterráneo están ventilando nuestro territorio» desde el miércoles, lo que permite que «las temperaturas se mantengan suaves». «Tenemos dos masas de aire superpuestas: la fresca mediterránea -junto al suelo- ventila todo el territorio y nos protege de la cálida africana, que está por encima, a unos mil metros de altitud», comentan.

De este modo, la presencia de la masa de aire africano no se traduce en un aumento de la temperatura en el territorio valenciano, pero sí puede verse, ya que el cielo presenta un aspecto blanquecino debido a la existencia de polvo en suspensión -llamado calima- que indica que hay aire cálido sahariano por encima de los mil metros de altitud. José Ángel Núñez, jefe del área de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, confirma que, de momento, por las noches las temperaturas «en el litoral se han mantenido suaves. La mínima ha estado en torno a los 20 ºC, pero ha habido viento y no ha sido una noche agobiante». En cambio, en el interior de la Comunitat el aumento de las temperaturas empieza a notarse, aunque, matiza, «nada tendrá que ver con lo que se registrará en el centro de la península y el valle del Ebro»; es decir, las zonas alejadas del mar.



Sin viento de poniente

A partir de mañana, viernes, las temperaturas comenzarán a subir, principalmente en el interior, donde podrían registrarse más de 36 ºC. Pero será el sábado el día más cálido cuando las brisas serán más suaves «aunque sin poniente», matiza Núñez. De este modo, en las comarcas del interior (la Costera, parte de la Ribera Alta, la Vall d'Albaida...) se podría llegar «perfectamente» a los 40 ºC.

«Sin poniente no habrá registros espectaculares», aclara el jefe de Climatología, quien subraya que las temperaturas de 35 ºC en la costa con viento de levante son muy poco frecuentes en nuestro territorio. ¿Pero por qué se espera tanto calor si el viento no es de poniente? Los expertos de Aemet explican el fenómeno: estos días, la brisa refrescaba el territorio, de manera que las temperaturas no eran excesivamente altas. Pero para que se forme la brisa es necesario un viento del suroeste u oeste (una contrabrisa) por encima de mil metros. Sin embargo, el viernes y el sábado soplará viento del este lo que provocará que se incremente la sensación de bochorno.

Núñez reitera que «la Comunitat Valenciana es una zona donde si no hay poniente no se suelen superar los 40 grados» e incide en que «para no haber viento de poniente, es extraño que se registren las temperaturas que se esperan este fin de semana». Explica, además, que en observatorios centenarios como los de Morella y Vilafranca -estaciones meteorológicas que cuentan con registros desde hace más de un siglo- se podrían superar las temperaturas máximas de un mes de junio. La mayor temperatura de Morella por estas fechas es de 35 ºC (28 y 29 de junio de 2012), mientras que la de Vilafranca es de 34.5 ºC (29 de junio de 2012), unas cifras que, tal y como explica Núñez, tanto viernes 28 como sábado 29 se podrían superar. Más de un tercio de la España peninsular y Baleares ya ha entrado en situación de ola de calor, que también está afectando al resto de la Europa occidental, con Suiza en alerta roja por temperaturas de hasta 39 grados, de 40 en Alemania y Francia, y hasta 43 en Italia.



Riesgo de incendios

El ascenso de las temperaturas y el viento con predominio del componente este provocan que se dispare el riesgo de incendios por todo el interior y el litoral de Alicante. Así, desde la Generalitat Valenciana alertan de que el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es bajo en el litoral de Castelló y València y alto en el resto de la Comunitat. Desde el pasado 1 de junio y hasta el próximo 16 de octubre están prohibidas las quemas agrícolas.