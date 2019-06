Trabajadores de centros de menores protestan tras llevar meses sin cobrar

Trabajan con menores. Pero no con cualquier niño o niña. Trabajan con los menores más vulnerables ya que forman parte del sistema de protección de la Generalitat Valenciana. Pero no cobran. De nuevo acumulan impagos de dos y tres nónimas, a pesar de que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha pagado algunas facturas hasta enero –aunque no todas- en las últimas semanas.

"Pero aún se deben los meses de febrero, marzo, abril y mayo y los trámites que tienen que hacerse llevarán algún tiempo para que puedan cobrar las entidades", afirman unos trabajadores concentrados ante el Palau de la Generalitat al grito de "Oltra paga ya".

También, exigen la urgente incorporación del pago delegado dentro del ámbito del concierto social y la homologación salarial con los compañeros que trabajan en los centros públicos de atención a menores.

"Nuestra prioridad es la defensa de los niños y niñas tutelados, con los que convivimos y trabajamos día a día. Nos esforzamos al máximo para que tengan la estabilidad adecuada pero el esfuerzo implica que estamos sin cobrar. Desde el año 2011 este sector sufre recortes e impagos, y aunque los años más duros fueron edl 2011 al 2016 los pagos puntuales continúan a día de hoy. La entrada del concierto social puede resolver a medio plazo muhcos problemas acumulados pero la realidad es que necesitamos cobrar ya", afirman los empleados junto a pancartas del sindicato de CC OO.

POr todo ello exigen al Consell "que apruebe y tramite esasta cuatro o cinco facturas; que desde el Institu Valencià de Finances se atienda a todas las entidades que necesitan financiarse de la forma más rápida posible; que no volvamos a cobrar más de forma puntual y que la aceleración del pago debe ir acompañado de una homologación salarial con quien trabaja en un centro público de menores".